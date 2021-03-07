台中資訊盃公益馬拉松意外 主辦單位澄清非噎到引起

台中資訊盃公益馬拉松上午舉辦時，曾姓男子途中跌倒，雖經現場以及消防人員趕抵急救、送醫，後來仍在醫院不治。主辦活動的大腳ㄚ長跑協會總幹事楊基旺下午澄清說，意外並非因噎到引起。圖／取自EvelynLin臉書 台中資訊盃公益馬拉松上午舉辦時，曾姓男子途中跌倒，雖經現場以及消防人員趕抵急救、送醫，後來仍在醫院不治。意外發生後一度傳出曾男疑是途中吃東西噎到引起，但主辦活動的大腳ㄚ長跑協會總幹事楊基旺下午澄清說，意外並非因噎到引起，而是是因跌倒造成頭部外傷導致。警方則說，目前已報請檢察官驗屍，以確定死因。

楊基旺說，曾姓男子參加21公里組，是在行經９公里處的上坡時突然跌倒，這個地方距離有提供飲食處已有兩公里，而且提供的食物僅是西瓜、飲料和蛋糕，曾男即使有吃，也不可能跑了兩公里之後才噎到。

他說，曾男平日是三鐵好手，而且平日不菸、不酒，愛好運動，生活作息正常，今天和妻子、兒子、媳婦一起參加活動，意外一發生，大會安排的急救人員在4分鐘內即趕到為他急救，過了兩分鐘119的救護車也趕抵，立即接手急救，送醫後又再急救，遺憾仍未挽回。

楊基旺說，這是一起意外，發生後已慰問家屬並說明發生經過，家屬也都諒解，大會有替參加者投保，會依規定協助處理。