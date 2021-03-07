快訊

為何新冠疫苗已試驗成功卻仍有副作用？醫師解惑

日職／王柏融代打又繳白卷 陽岱鋼安打先開張

向前女友敬酒爆衝突 男揪眾刺傷女方現任男友

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市李姓男子凌晨與友人「續攤」到KTV唱歌，在走廊遇到前女友，進入包廂向她敬酒時，引發施姓現任男友不滿，發生口角。李打電話找來友人助陣，雙方衝突過程中，李的林姓友人涉嫌持刀刺殺施男，李等人見狀逃離現場。警方循線查出李男等7人身分，偵訊後依殺人未遂、取眾鬥毆罪嫌送辦。檢方複訊後，向法院聲押林男獲准。

據了解，20多歲李男上月27日晚間喝完喜酒後，與多名友人到一家KTV續攤同樂。隔天凌晨在包廂外走廊巧見前女友，兩人有交談。李得知前女友在樓下包廂唱歌，帶著酒意，拿著酒進入前女友的包廂內敬酒。

李姓男子的行徑引發施男不滿，兩人在包廂內起爭執。李男因為對方人數較多，自己隻身下樓氣勢輸人，當場打手機邀樓上包廂內的友人下樓助陣。林男等6人出現後，雙方衝突加大。林拿出尖刀朝施男背部猛刺。李男等人見施受傷倒地，離開包廂逃逸。

施男被送醫急救，醫師檢查發現左側胸壁穿刺傷並左上肺葉損傷，施以手術切除左上肺葉。施男左上臂也被刺傷，須動手術傷補橈神經、二頭肌及三頭肌，住院6天才出院。

警方獲報查出行凶者身分後，將李男等6人帶回偵辦，持刀行凶的林男得知法網難逃，主動投案，將李男等7人涉犯聚眾鬥毆罪移送法辦，林男另涉殺人未遂罪。

基隆市施姓男子與女友的前男友在KTV發生衝突，被李的林姓友人持刀砍傷。檢方偵訊後，向法院聲押林男獲准。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市施姓男子與女友的前男友在KTV發生衝突，被李的林姓友人持刀砍傷。檢方偵訊後，向法院聲押林男獲准。記者邱瑞杰／翻攝

殺人 手術 KTV

延伸閱讀

高中生罵警強辯「罵女友」法官只用一招就戳破

她要月薪45K男友跟爸媽借錢買車 遭拒還嗆：就是薪水少

闖超商環抱揉捏女顧客胸部 色男瞎扯：以為她是我女友

17歲少女拉姊妹淘下海把男友租屋處當炮房 他還當馬伕

相關新聞

影／「遛鳥女俠」穿梭雲林斗南 她母愛爆發只為鳥癡迷

雲林斗南鎮日前傳出「遛鳥俠」，奇特行跡被網友拍照後在臉書社團「斗南人讚出來」發文，掀起網上熱論；經查這名李姓俠客是女性，...

台中賓士男快速超車 閃燈路口撞女騎士釀命危送醫

台中市張姓男子今天凌晨零時許，駕駛賓士車行經北區忠明路一處閃燈路口時，撞上一名欲穿越路口的機車彭姓女騎士，彭女機車被撞到...

宜蘭發生虐童案！女童口吐白沫送醫 保母夫妻聲押獲准

宜蘭五結鄉昨天發生一起虐童案，5歲女童疑似遭保母夫妻凌虐，全身四肢瘀青，昨天凌晨口吐白沫，送醫急救。警方獲報後展開調查，...

冒總統府名義惡搞鳳梨伯 阿伯兒子夜奔派出所報案

台灣鳳梨三月起停止銷往中國大陸，高雄大樹鳳梨伯家中湧入大量訂單相挺，不料有人假冒總統府名義訂購180箱，鳳梨伯兒子林郁修昨天...

深夜竄出大火消防救出7人 女遭濃煙嗆傷加護病房

今天凌晨2點18分，屏東縣長治鄉長興路發生住宅火警，火勢猛烈，一度延燒到隔壁戶，現場發現一戶停放室內騎樓兩輛機車燃燒猛烈...

屏東長治今凌晨理髮店起火 屋內4人自行脫困3人遭嗆傷

屏東長治今天凌晨驚傳火警，位於長興路一間理髮店，不名原因起火，警消獲報後，共出動17車39人到場滅火，火勢於半個小時左右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。