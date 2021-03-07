向前女友敬酒爆衝突 男揪眾刺傷女方現任男友

基隆市李姓男子凌晨與友人「續攤」到KTV唱歌，在走廊遇到前女友，進入包廂向她敬酒時，引發施姓現任男友不滿，發生口角。李打電話找來友人助陣，雙方衝突過程中，李的林姓友人涉嫌持刀刺殺施男，李等人見狀逃離現場。警方循線查出李男等7人身分，偵訊後依殺人未遂、取眾鬥毆罪嫌送辦。檢方複訊後，向法院聲押林男獲准。

據了解，20多歲李男上月27日晚間喝完喜酒後，與多名友人到一家KTV續攤同樂。隔天凌晨在包廂外走廊巧見前女友，兩人有交談。李得知前女友在樓下包廂唱歌，帶著酒意，拿著酒進入前女友的包廂內敬酒。

李姓男子的行徑引發施男不滿，兩人在包廂內起爭執。李男因為對方人數較多，自己隻身下樓氣勢輸人，當場打手機邀樓上包廂內的友人下樓助陣。林男等6人出現後，雙方衝突加大。林拿出尖刀朝施男背部猛刺。李男等人見施受傷倒地，離開包廂逃逸。

施男被送醫急救，醫師檢查發現左側胸壁穿刺傷並左上肺葉損傷，施以手術切除左上肺葉。施男左上臂也被刺傷，須動手術傷補橈神經、二頭肌及三頭肌，住院6天才出院。