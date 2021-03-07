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影/小山貓與司機滾落蘇花公路邊坡20公尺 骨折吊掛送醫

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

今天中午12點多，位於宜蘭南澳鄉台9丁(舊蘇花公路)39.5公里處，31歲徐姓男子疑似操作小山貓時重心不穩，整個往後倒頭栽落邊坡，造成腿部骨折及撕裂傷，路過民眾通報119，救援人員前往吊掛把人救上來送醫。

徐男連人帶機全部滾落約20公尺深的道路邊坡，意識清楚，縣消防局獲報後派遣南澳75車及觀音11、91車並攜帶各式救助器材前往搶救，架設繩索把人吊掛上來，親友也一直在旁陪伴鼓勵。徐男左大腿骨折、右大腿近膝蓋處撕裂傷，動彈不得，頭部及胸部疼痛，送往博愛醫院就醫。

據了解，徐男疑似施工時，操作推土機（小山貓）時重心不穩，整個往後傾斜，當時人在操作駕駛座，滾落的當下身體也被機具壓傷，還好下午1點多人被救起，沒有生命危險。

舊蘇花公路今天有一台小山貓與司機共同滾落道路邊坡約20公尺深，造成骨折吊掛送醫。圖/消防局提供
舊蘇花公路今天有一台小山貓與司機共同滾落道路邊坡約20公尺深，造成骨折吊掛送醫。圖/消防局提供
舊蘇花公路今天有一台小山貓與司機共同滾落道路邊坡約20公尺深，造成骨折吊掛送醫。圖/消防局提供
舊蘇花公路今天有一台小山貓與司機共同滾落道路邊坡約20公尺深，造成骨折吊掛送醫。圖/消防局提供
舊蘇花公路今天有一台小山貓與司機共同滾落道路邊坡約20公尺深，造成骨折吊掛送醫。圖/消防局提供
舊蘇花公路今天有一台小山貓與司機共同滾落道路邊坡約20公尺深，造成骨折吊掛送醫。圖/消防局提供

南澳 骨折 蘇花公路

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