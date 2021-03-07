男網友大獻殷勤 誘騙熟女投資被詐百萬

網路「假交友、真詐財」的犯罪模式屢見不鮮，新北市一名王姓熟女，就因為在網路上結識自稱在香港控股公司上班的網友，聽信對方說詞拿出一百多萬元投資，最後慘被詐騙。

警方說，新北市1名45歲王姓熟女，去年11月中旬在臉書遇到陌生男子主動加好友，對方自稱姓李在香港控股公司上班，隨後雙方互加Line聊天。

李男每天貼心問候大獻殷勤，讓王女以為遇上真命天子，李男表示公司有內線消息，誘騙王女投資，王女匯款後就傳送「寶貝辛苦了」等暖心簡訊，王女先後匯款3次共計新台幣1百多萬元，等到發現對方遲遲不肯匯回獲利金額，還不斷加碼要求支付各種稅金、保證金，才驚覺自己中了詐騙集團的陷阱。

刑事警察局指出，此類「假交友」跨國詐騙集團經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡35歲至55歲的台灣熟女行騙，先假意交往博取信任後後，謊稱有內線投資機會穩賺不賠，誘使被害人匯款到歹徒提供的境外銀行帳戶。

由於歹徒大多使用高帥型男照片吸引被害人目光，加上每天甜言蜜語噓寒問暖，渴望愛情呵護的單身熟女很容易就落入陷阱，等到發現被騙後，金錢跟愛情同時付諸流水的打擊往往讓被害人痛不欲生。