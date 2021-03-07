影／「遛鳥女俠」穿梭雲林斗南 她母愛爆發只為鳥癡迷

雲林斗南鎮日前傳出「遛鳥俠」，奇特行跡被網友拍照後在臉書社團「斗南人讚出來」發文，掀起網上熱論；經查這名李姓俠客是女性，當天被拍到的鳥有7隻金剛鸚鵡、2隻掘穴鸚鵡，每天都會找時間帶牠們到虎尾堤岸放飛小憩的李女，始料未及引起一陣騷動急道歉，事後也侃侃而談養鳥心路歷程，可見其愛護動物的心。

記者實際採訪到這名女俠客，年約42歲的李依藤，平時在夜市擺攤賣衣服，除了正職身分，還是個名符其實的愛鳥人士。日前她騎機車穿梭斗南鎮，由於機車後座加裝鐵架，且排排站了7隻金剛鸚鵡，因畫面太突兀，引起路人注目，有人就拍下照片上傳地方臉書社團，引起一陣熱烈留言，有網友打趣為鸚鵡加上旁白文字，也有人稱李女「有夠猛」。

李依藤說，約6年前踏入鳥界，包含被拍到的9隻鸚鵡，家中目前飼養超過數十隻的鳥，除對種類如數家珍，李呵護小鳥宛如呵護小孩般，對牠們的天性和習性也瞭如指掌。

其中亮相的鸚鵡包括4隻琉璃金剛鸚鵡古錐、討厭、Bonnie和Angel，3隻斑色金剛鸚鵡黑輪、吉米、多多，另還有2隻掘穴鸚鵡阿布與Coco；三種鳥類幼鳥要價分別是4萬、8萬、2萬，靠夜市生意賺取收入的李依藤幾乎「愛鳥成痴」，即便造價不斐，也因鳥也有靈性的迷人之處而飼養愈來愈多隻。

李依藤說，最資深的Bonnie是她所養的第一隻鳥，因牠有啄羽症，時常會咬拔自己身上羽毛，導致原本漂亮的羽色和花紋有一搓沒一搓，前飼主5年多前割愛售出，她接手照顧後終讓Bonnie的症狀漸漸好轉。

李依藤表示，Bonnie換了環境、加上她日以繼夜的照顧，症狀好很多，也會撒嬌、討摸，這也讓她對鳥類愈來愈迷戀，且鸚鵡智商約是人類的5歲，每隻鸚鵡也有個性，甚至還有長幼的位階之分，出門放風的鐵架還有各鳥專屬位置，否則下一秒就會出現嘎嘎大叫的鬥嘴畫面，互動相當有趣。

也是愛狗人士的李依藤，目前還照顧8隻浪犬，愛護動物程度超越多數人，她說「很感謝家人理解，也尊重我的興趣」李依藤還說「牠們走進我生命後，這注定是一條不歸路」再累也甘願。