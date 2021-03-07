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前空姐控公婆不喜歡她還遭刁難暴力 公婆反控媳婦恐嚇

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名前空姐在臉書爆料公社PO照片說，她被公婆刁難，手臂被婆婆咬傷。圖／取自臉書爆料公社
一名前空姐在臉書爆料公社PO照片說，她被公婆刁難，手臂被婆婆咬傷。圖／取自臉書爆料公社

一名前空姐上臉書爆料公社控訴公婆不喜歡她，因為她比丈夫年紀大7歲，常被公婆刁難，日前還被婆婆咬傷手臂，公婆今天反控媳婦拿刀子到家中吵架，自己割傷還報案，也曾揚言要燒房子，公婆也報案。

曾是空姐的一名女子在臉書發文並PO照片說，上月24日她被趕出婆家，她回家拿東西，因口渴開冰箱要喝飲料時，被婆婆拿辣椒油朝她潑，她拿出菜刀反抗，拉扯時她被砍傷，衝突過程，她手臂也被婆婆咬出齒痕。

台中警方說，有接到這名前空姐的公婆報案，指稱媳婦回家砸食品和物品，他們害怕要聲請保護令，警方表示，這名媳婦目前未報案和出面說明；這名媳婦上臉書爆料公社說，她45歲，大學外文系畢業，任職空服員國外線15年，後來離職。　　　　　　

媳婦 婆婆

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