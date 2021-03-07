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七旬翁遭控家暴求助婦幼隊 警3個月陪伴助他重新開始

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

黃姓老翁日前被妻子控訴家暴，訴請離婚並聲請保護令，高雄市婦幼隊員警獲報後，黃翁反向員警大吐苦水，懇談後才發現近期妻子要求老翁搬家，想要取得房產，經婦幼隊員警從旁協助，歷時3個月順利開完保護令停，經調解雙方達成協議，保住房產，黃翁還遠從台南至高雄致謝，感謝員警幫忙，讓他展開新生活。

68歲黃翁與妻子結縭數十年，育有兩名女兒，年輕工作薪水皆交由妻子管理，但去年底開始，妻子突然要求老翁搬家，隨後聲請保護令訴請離婚；高市婦幼隊員獲報後介入調查，但與黃翁懇談後，黃翁澄清並未對妻子家暴，釐清後才發現是因財產產生的家庭紛爭。

受理案件的警務員謝勝隆，在近3個月的時間內，給予相關法律上的協助，避免夫妻之間再發生衝突，日前黃翁順利開完保護令庭，房產也經與妻子協調，轉而登記在女兒名下，放下重擔後，黃翁返回台南老家居住，重新調整心境展開新生活。

高市婦幼隊長林鑫宏觀察，發現家暴案件中的夫妻或男女朋友經常因為情感、金錢或生活適應的議題，互為衝突或肢體拉扯，所以不僅看到女性的被害人，也察覺到一些男性被害人，需要公部門的關心及協助，

他說，男姓民眾與妻或女朋友衝突爭執後，遭遇保護令開庭議題，經常不知所措，有時在一氣之下，又發生暴力衝突，導致更嚴重的後果，建議市民若遇到類似狀況，可善用衛生福利部「男性關懷專線（0800-013-999）」或本隊「港都男性心聲專線（07-2716658）」，尋求諮詢或協助，確保自身權益。

不僅女性蒙受家暴陰影，男性受害者也需要公部門協助，高市婦幼隊提供港都男性心聲專線尋求諮詢或協助，圖非當事人。圖／警方提供
不僅女性蒙受家暴陰影，男性受害者也需要公部門協助，高市婦幼隊提供港都男性心聲專線尋求諮詢或協助，圖非當事人。圖／警方提供

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