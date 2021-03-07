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阿伯出事了！失智翁誤牽別人車 警這招神救援

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市高齡92歲林姓老翁患有失智症，本月5日下午步行至三民區中華三路誤以為停在騎樓的機車是自己的，想將機車牽回家卻被車主當場抓包，但林翁堅持車是他的，車主只好報警求助，經員警到場勸說，並查詢失智人口相關資訊，成功帶林翁返回位於鼓山的住處。

車主向警方表示，他看到林翁想牽他的車，便跟他說可能牽錯車了，但林翁語無倫次、說詞反覆，並堅持車子是他的不讓車主牽車，只好請警方幫忙。三民一警分局員警獲報到場，以半哄半騙的方式先將林翁帶回派出所。

員警表示，林翁身上沒有帶證件，自己也講不出正確姓名及住址，幸好派出所過去曾處理林翁走失案件，翻查走失人口相關檔案查到林翁住址，帶林翁返家時，又發現老翁住家已重新規畫門牌號碼，一度找不到正確位置，最後巧遇林翁舊鄰居熱心帶路，才終於帶林翁成功回家。

林翁太太見到林翁被警方帶回家表示，她行動不便，與林翁同住在鼓山二路上，兒子女兒同樣住在鼓山區，偶爾會回家探望兩人，林翁身體硬朗，經常出門散步就忘記回家的路，已經不是第一次被員警帶回家，沒想到這次直接從鼓山區走到三民區，還差點被當成偷車賊，還好有員警到場解圍。

高雄市高齡92歲林姓老翁患有失智症，看到路旁機車誤以為自己的想牽回家，被車主當場抓包，由警方協助成功返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市高齡92歲林姓老翁患有失智症，看到路旁機車誤以為自己的想牽回家，被車主當場抓包，由警方協助成功返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市高齡92歲林姓老翁患有失智症，看到路旁機車誤以為自己的想牽回家，被車主當場抓包，由警方協助成功返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市高齡92歲林姓老翁患有失智症，看到路旁機車誤以為自己的想牽回家，被車主當場抓包，由警方協助成功返家。記者陳玫伶／翻攝

車主 失智症

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