聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿伯出事了！失智翁誤牽別人車 警這招神救援
高雄市高齡92歲林姓老翁患有失智症，本月5日下午步行至三民區中華三路誤以為停在騎樓的機車是自己的，想將機車牽回家卻被車主當場抓包，但林翁堅持車是他的，車主只好報警求助，經員警到場勸說，並查詢失智人口相關資訊，成功帶林翁返回位於鼓山的住處。
車主向警方表示，他看到林翁想牽他的車，便跟他說可能牽錯車了，但林翁語無倫次、說詞反覆，並堅持車子是他的不讓車主牽車，只好請警方幫忙。三民一警分局員警獲報到場，以半哄半騙的方式先將林翁帶回派出所。
員警表示，林翁身上沒有帶證件，自己也講不出正確姓名及住址，幸好派出所過去曾處理林翁走失案件，翻查走失人口相關檔案查到林翁住址，帶林翁返家時，又發現老翁住家已重新規畫門牌號碼，一度找不到正確位置，最後巧遇林翁舊鄰居熱心帶路，才終於帶林翁成功回家。
林翁太太見到林翁被警方帶回家表示，她行動不便，與林翁同住在鼓山二路上，兒子女兒同樣住在鼓山區，偶爾會回家探望兩人，林翁身體硬朗，經常出門散步就忘記回家的路，已經不是第一次被員警帶回家，沒想到這次直接從鼓山區走到三民區，還差點被當成偷車賊，還好有員警到場解圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言