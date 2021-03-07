屏東潮州知名早餐店深夜遭蛋洗還撒冥紙 警已啟動調查

屏東潮州一間知名名早餐店，日前晚間遭多名不明人士丟雞蛋、撒冥紙，業者無奈PO文表示，「沒有和任何人結怨，不知道為何如此」，還說，「這樣的行為讓人覺得很害怕」，希望附近住戶、民眾能提供監視器畫面，以利警方追查。對此，潮州警分局表示，目前已鎖定犯嫌特徵，並通知嫌疑人到案說明。

這間位於潮州鎮五福路上的早餐店業者，昨天PO文指出，3月5日晚上11點17分，店門口遭不明人士潑灑冥紙、丟雞蛋。並表示，「沒有和任何人結怨，不知道為何如此」，同時，廣邀附近住戶、民眾提供行車記錄器影像或監視器影像，還說，「這樣的行為讓人覺得很害怕」。

貼文一出，吸引不少網友留言，「怎麼感覺像是討債的」、「不是被嫉妒」、「會找錯人嗎？」不過也有網友力挺店家，留言表示，「好吃的早餐，不應遭受如此莫名無妄之災！」