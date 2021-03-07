登山賞花迷路？ 可打112或119報案APP提供定位救援

受疫情影響無法出國且適逢花期，民眾轉往山上跑，熱中登山及賞花活動，新竹縣內廣布中級山，是登山活動與賞花行程的熱門地點，由於中級山攀登難度不高，民眾容易輕忽登山安全，新竹縣政府消防局提醒民眾，登山前應先評估路線和體力，攜帶適當裝備並結伴同行，也可事先下載119報案APP，不幸迷失方向時能回傳座標供定位救援。

新竹縣政府消防局表示，經由山域事故案件分析，登山年齡層呈現年輕化，山域事故人口年齡層以60歲以上與30歲以下案件人口數居多，新竹縣2018至2020年度山域事故案件中，山域事故熱點為尖石鄉北得拉曼巨木步道及鎮西堡神木群步道，即使步道設有導覽圖與指示牌，準備不足仍會導致意外發生。

消防局指出，迷失方向為山域事故主要原因，搜救時以取得迷失者位置所在為重點，過去智慧型手機尚未普及，且民眾未有攜帶定位設備習慣，迷失時報案人僅能回報地形地標供搜救人員參考方向，現今智慧型手機普及化與功能優化，配合消防局定位簡訊方式使用，在有訊號範圍均能順利定位回傳座標，使搜救效率大幅提升。

氣溫漸暖加上花季，國人從事登山活動將更頻繁，消防局提醒民眾，登山前應登山賞花請先評估行走路線、自身體力，攜帶雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源等適當裝備，且盡量結伴同行。