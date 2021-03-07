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8旬老婦失智誤以為丈夫要家暴 警到場勸說解誤會

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山區80歲李姓婦人患有失智症，本月6日上午突然症狀發作，以為她的丈夫要加暴她，從自家後門防火巷躲進鄰居家廚房，鄰居只好請求警方協助，警方及李婦丈夫同時到場，員警靈機一動與李婦丈夫溫柔勸說是要帶李婦看風景散心，李婦才終於放心與丈夫擁抱回家。

據了解，鄰居當時剛返家發現家中有不速之客嚇一跳，仔細看原來是李婦，鄰居不知道如何幫忙，只好報警求助，警方到場時，李婦眼眶泛紅、情緒激動抓著員警雙手，直喊被老公欺負「我要跟他離婚」。

李婦丈夫向警方無奈表示，李婦患有失智症，常常獨自幻想，側訪鄰居，鄰居也為李婦丈夫掛保證表示，李婦丈夫長期用心照顧李婦，他們都看在眼裡，是有口皆碑的好男人，絕對不會有家暴情況。

員警見狀與李婦丈夫一同勸說，表示她的丈夫是要帶她出去散散心、看風景，並以警察身分掛保證，絕對不會打、罵李婦，李婦丈夫接著也附和「會好好照顧妳」，李婦聽完才破涕為笑，開心緊抱丈夫，兩人相擁返家。

高雄市鳳山區一位8旬婦人失智後誤以為丈夫要家暴，躲進鄰居家，經員警及其丈夫合力勸說成功返家。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區一位8旬婦人失智後誤以為丈夫要家暴，躲進鄰居家，經員警及其丈夫合力勸說成功返家。記者陳玫伶／翻攝

失智症 警察 家暴

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