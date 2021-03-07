聽新聞
test
0:00 / 0:00
8旬老婦失智誤以為丈夫要家暴 警到場勸說解誤會
高雄市鳳山區80歲李姓婦人患有失智症，本月6日上午突然症狀發作，以為她的丈夫要加暴她，從自家後門防火巷躲進鄰居家廚房，鄰居只好請求警方協助，警方及李婦丈夫同時到場，員警靈機一動與李婦丈夫溫柔勸說是要帶李婦看風景散心，李婦才終於放心與丈夫擁抱回家。
據了解，鄰居當時剛返家發現家中有不速之客嚇一跳，仔細看原來是李婦，鄰居不知道如何幫忙，只好報警求助，警方到場時，李婦眼眶泛紅、情緒激動抓著員警雙手，直喊被老公欺負「我要跟他離婚」。
李婦丈夫向警方無奈表示，李婦患有失智症，常常獨自幻想，側訪鄰居，鄰居也為李婦丈夫掛保證表示，李婦丈夫長期用心照顧李婦，他們都看在眼裡，是有口皆碑的好男人，絕對不會有家暴情況。
員警見狀與李婦丈夫一同勸說，表示她的丈夫是要帶她出去散散心、看風景，並以警察身分掛保證，絕對不會打、罵李婦，李婦丈夫接著也附和「會好好照顧妳」，李婦聽完才破涕為笑，開心緊抱丈夫，兩人相擁返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言