8旬老婦失智誤以為丈夫要家暴 警到場勸說解誤會

高雄市鳳山區80歲李姓婦人患有失智症，本月6日上午突然症狀發作，以為她的丈夫要加暴她，從自家後門防火巷躲進鄰居家廚房，鄰居只好請求警方協助，警方及李婦丈夫同時到場，員警靈機一動與李婦丈夫溫柔勸說是要帶李婦看風景散心，李婦才終於放心與丈夫擁抱回家。

據了解，鄰居當時剛返家發現家中有不速之客嚇一跳，仔細看原來是李婦，鄰居不知道如何幫忙，只好報警求助，警方到場時，李婦眼眶泛紅、情緒激動抓著員警雙手，直喊被老公欺負「我要跟他離婚」。

李婦丈夫向警方無奈表示，李婦患有失智症，常常獨自幻想，側訪鄰居，鄰居也為李婦丈夫掛保證表示，李婦丈夫長期用心照顧李婦，他們都看在眼裡，是有口皆碑的好男人，絕對不會有家暴情況。