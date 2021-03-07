大型重機不慎自撞路樹 59歲男遊花蓮傷重不治

來自台北的59歲闕姓男子，昨天騎乘一輛黃牌大型重型機車，要從花蓮往太魯閣口。上午11時許，他行經台8線187公里處，疑車速過快自撞路樹，整個人摔落水溝，警消到場急救發現闕男滿臉都是血，全身多處擦挫傷意識不清，送醫後仍傷重不治。警方初步排除男子酒駕，再調查事故發生原因。

昨天上午11時25分，闕姓男子騎著重機沿台8線由東往西方向，行經187.5公里一處彎道時，不慎自撞右側路樹，不僅安全帽、機車零件等散落一地，男子摔落路旁水溝，造成全身、頭部多處擦挫傷，失去意識，路人見狀趕緊報案。