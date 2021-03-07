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大型重機不慎自撞路樹 59歲男遊花蓮傷重不治
來自台北的59歲闕姓男子，昨天騎乘一輛黃牌大型重型機車，要從花蓮往太魯閣口。上午11時許，他行經台8線187公里處，疑車速過快自撞路樹，整個人摔落水溝，警消到場急救發現闕男滿臉都是血，全身多處擦挫傷意識不清，送醫後仍傷重不治。警方初步排除男子酒駕，再調查事故發生原因。
昨天上午11時25分，闕姓男子騎著重機沿台8線由東往西方向，行經187.5公里一處彎道時，不慎自撞右側路樹，不僅安全帽、機車零件等散落一地，男子摔落路旁水溝，造成全身、頭部多處擦挫傷，失去意識，路人見狀趕緊報案。
警消趕到現場時，發現闕男不但滿臉鮮血，全身多處擦挫傷，臉部也變形，仍有生命跡象，先搬運上救護車送醫。沒想到，闕男在送醫途中突然失去呼吸心跳，經救護人員給予處置後，雖然一度恢復生命跡象，但送往慈濟醫院後，闕男仍因傷勢嚴重，院方於下午1時43分宣告急救無效死亡。
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