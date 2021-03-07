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哈雷新款3輪大重機台61車禍1傷 損壞維修逾40萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市台61線新屋永安段昨晚羅姓男子駕駛一輛哈雷3輪大型重機車，搭載曾姓妻子南下行經台61線59公里，疑因路面積水，車子失控打滑、擦撞快速道護欄，曾女手腳四肢多處擦傷，桃園市消防局送醫，治療無大礙，該3輪哈雷大重機維修費初估至少40萬元以上，警方今天上午表示，車禍肇事責任調查釐清中。

警方、消防局指出，58歲羅姓男子昨天深夜駕駛3輪哈雷大重機，搭載曾姓妻子（53歲）行經台61快速道由北往南行駛，行經新屋區永安段59公里處，疑因路面積水，哈雷大重機失控打滑，車子擦撞護欄，造成曾女手腳多處擦傷，119救護車送醫治療，經酒測羅男未飲酒。

該件台61車禍事故發生，由於3輪哈雷大重機車體大，車禍後車上物品散落一地，造成台61線南下車道封閉，一度南下塞車約30分鐘，警方到場疏導交通、引導用路人行駛路肩經過，避免意外，警力進一步調查車禍肇事責任。

警方詢問重機業者發現，該款3輪哈雷大型重機車Tri Glide Ultra為新款休旅車型，估初車價至少250萬元，在台灣重機車市場昂貴的重機車款，受到哈雷重機族矚目，這次該大重機擦撞護欄維修費用初估超過40萬元以上，所費不貲。

桃園市台61線新屋永安段59公里發生哈雷3輪大重機車車禍，羅妻手腳四肢多處擦傷，該重機維修費初估40萬元以上。記者曾增勳／翻攝
桃園市台61線新屋永安段59公里發生哈雷3輪大重機車車禍，羅妻手腳四肢多處擦傷，該重機維修費初估40萬元以上。記者曾增勳／翻攝
桃園市台61線新屋永安段59公里發生哈雷3輪大重機車車禍，羅妻手腳四肢多處擦傷，該重機維修費初估40萬元以上。記者曾增勳／翻攝
桃園市台61線新屋永安段59公里發生哈雷3輪大重機車車禍，羅妻手腳四肢多處擦傷，該重機維修費初估40萬元以上。記者曾增勳／翻攝
桃園市台61線新屋永安段59公里發生哈雷3輪大重機車車禍，羅妻手腳四肢多處擦傷，該重機維修費初估40萬元以上。記者曾增勳／翻攝
桃園市台61線新屋永安段59公里發生哈雷3輪大重機車車禍，羅妻手腳四肢多處擦傷，該重機維修費初估40萬元以上。記者曾增勳／翻攝

重機 車禍

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