哈雷新款3輪大重機台61車禍1傷 損壞維修逾40萬

桃園市台61線新屋永安段昨晚羅姓男子駕駛一輛哈雷3輪大型重機車，搭載曾姓妻子南下行經台61線59公里，疑因路面積水，車子失控打滑、擦撞快速道護欄，曾女手腳四肢多處擦傷，桃園市消防局送醫，治療無大礙，該3輪哈雷大重機維修費初估至少40萬元以上，警方今天上午表示，車禍肇事責任調查釐清中。

警方、消防局指出，58歲羅姓男子昨天深夜駕駛3輪哈雷大重機，搭載曾姓妻子（53歲）行經台61快速道由北往南行駛，行經新屋區永安段59公里處，疑因路面積水，哈雷大重機失控打滑，車子擦撞護欄，造成曾女手腳多處擦傷，119救護車送醫治療，經酒測羅男未飲酒。

該件台61車禍事故發生，由於3輪哈雷大重機車體大，車禍後車上物品散落一地，造成台61線南下車道封閉，一度南下塞車約30分鐘，警方到場疏導交通、引導用路人行駛路肩經過，避免意外，警力進一步調查車禍肇事責任。