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為防疫查乘客身分 岸巡一三大隊今年連逮2通緝犯

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東海巡署一三岸巡隊配合防疫加強稽查登船乘客身分，今年1月和今天卻分別意外查獲2名通緝犯。過去登不必刻意查驗身分，如今為了防疫確認身分卻連續逮到通緝犯，成為意外的業績。

上月16日，陳姓詐欺通緝犯才因搭船到綠島被海巡署一三岸巡隊伽藍安檢所查獲；今天顏姓女通緝犯也被查獲後解送歸案。2人都聲稱要到綠島工作，卻不知道如今為了防疫須實名查驗身分，結果被逮，直說倒楣。

今天上午，伽藍安檢所人員執行離島客船安全檢查時，發現年近50歲的顏姓侵占通緝犯要搭船前往綠島，確認身分後當場逮捕，解送到台東地檢署歸案。

一三岸巡隊表示，防疫期間加強確認登船旅客身分用意是擔心居家檢疫、隔離者混在其中，並不是為了查通緝犯，卻接連查獲2人，只能說是一兼二顧，金門、馬祖和小琉球等地也有類似規畫，只是不曉得有沒有收穫。

台東岸巡一三大隊為防疫查乘客身分，意外連逮2通緝犯。圖／一三岸巡隊提供
台東岸巡一三大隊為防疫查乘客身分，意外連逮2通緝犯。圖／一三岸巡隊提供
台東岸巡一三大隊為防疫查乘客身分，意外連逮2通緝犯。圖／一三岸巡隊提供
台東岸巡一三大隊為防疫查乘客身分，意外連逮2通緝犯。圖／一三岸巡隊提供
台東岸巡一三大隊為防疫查乘客身分，意外連逮2通緝犯。圖／一三岸巡隊提供
台東岸巡一三大隊為防疫查乘客身分，意外連逮2通緝犯。圖／一三岸巡隊提供

通緝 海巡署 綠島

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