為防疫查乘客身分 岸巡一三大隊今年連逮2通緝犯

台東海巡署一三岸巡隊配合防疫加強稽查登船乘客身分，今年1月和今天卻分別意外查獲2名通緝犯。過去登不必刻意查驗身分，如今為了防疫確認身分卻連續逮到通緝犯，成為意外的業績。

上月16日，陳姓詐欺通緝犯才因搭船到綠島被海巡署一三岸巡隊伽藍安檢所查獲；今天顏姓女通緝犯也被查獲後解送歸案。2人都聲稱要到綠島工作，卻不知道如今為了防疫須實名查驗身分，結果被逮，直說倒楣。

今天上午，伽藍安檢所人員執行離島客船安全檢查時，發現年近50歲的顏姓侵占通緝犯要搭船前往綠島，確認身分後當場逮捕，解送到台東地檢署歸案。