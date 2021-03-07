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深夜竄出大火消防救出7人 女遭濃煙嗆傷加護病房

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

今天凌晨2點18分，屏東縣長治鄉長興路發生住宅火警，火勢猛烈，一度延燒到隔壁戶，現場發現一戶停放室內騎樓兩輛機車燃燒猛烈，屋內李男從2樓逃到隔壁遮雨棚待救，消防人員在屋內救出兩人陳女、鍾男，隔壁住戶有兩人逃到樓頂消防員用雲梯車救出，現場共救出7人，4人自行逃出。

據了解，起火戶69歲李男、34歲鍾男送屏基後轉送高醫，55歲陳女意識模糊送屏東醫院，濃煙嗆傷在加護病房觀察中，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。

屏東縣消防局指出，長治鄉長興路發生火警火勢猛烈，一戶民宅有火勢竄出，屋內停放兩輛機車，69歲李男從2樓逃到隔壁遮雨棚待救，55歲陳女在2樓前室、34歲鍾男在1樓後方，消防人員將3人救出後，李男、鍾男送醫意識清醒，兩人送屏基後轉送高醫，55歲陳女送醫意識模糊，在屏東醫院救治，遭濃煙嗆傷，現仍在加護病房。

消防人員趕到現場時，火勢一度延燒到隔壁兩戶，隨即布線搶救，有民眾逃到樓頂待救，消防局出動雲梯車救出2人；現場有4人自行逃出，救出7人，詳細起火原因待消防局火調科調查。

今天凌晨2點18分，屏東縣長治鄉長興路發生住宅火警，火勢猛烈，一度延燒隔壁戶，消防人員隨即布線搶救，現場救出7人，4人自行逃出。記者劉星君／翻攝
今天凌晨2點18分，屏東縣長治鄉長興路發生住宅火警，火勢猛烈，一度延燒隔壁戶，消防人員隨即布線搶救，現場救出7人，4人自行逃出。記者劉星君／翻攝

屏東縣 高醫

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