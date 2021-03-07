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台中賓士男快速超車 閃燈路口撞女騎士釀命危送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子今天凌晨零時許，駕駛賓士車行經北區忠明路一處閃燈路口時，撞上一名欲穿越路口的機車彭姓女騎士，彭女機車被撞到百公尺遠，彭女也因嚴重撞擊，救護人員到場時，已無生命跡象，目前仍在醫院搶救中，當時有行經該處的用路人拍到，張案發前車速很快，超越另輛轎車後，遇到彭女閃避不及，直接撞上，詳細肇事原因，有待釐清。

據查，張姓男子（18歲）今天凌晨駕駛賓士車，行經北區忠明路一處閃燈路口，當時彭姓女子（23歲）騎車要從該處閃燈路口，從忠明路穿越，並左轉往中清路方向，但彭女才剛欲穿越，就遇到張車，張疑因車速快，沒注意到彭女要穿越路口，張反應不及，來不及停車，緊急右轉，但左前車頭還是撞上彭女，彭女機車被撞到百餘公尺遠。

救護人員獲報到場時，彭女已無生命跡象，緊急對彭女施作心肺復甦術後，送往中國醫藥大學附設醫院急救，目前仍命危，尚未脫離險境。

台中市第二警分局獲報到場調查，張、彭女二人都無酒精濃度，初步研判肇事原因為行經閃燈路口未減速，詳細的肇事原因、責任歸屬，有待後續調閱監視器、訪查目擊者後釐清。

台中市張姓男子今天凌晨零時許，開車行經北區忠明路時，在閃燈路口撞上欲穿越路口的彭姓女騎士，彭女命危送醫，現場零件散落一地。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨零時許，開車行經北區忠明路時，在閃燈路口撞上欲穿越路口的彭姓女騎士，彭女命危送醫，現場零件散落一地。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨零時許，開車行經北區忠明路時，在閃燈路口撞上欲穿越路口的彭姓女騎士，彭女命危送醫，張左前車頭毀損。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨零時許，開車行經北區忠明路時，在閃燈路口撞上欲穿越路口的彭姓女騎士，彭女命危送醫，張左前車頭毀損。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨零時許，開車行經北區忠明路時，在閃燈路口撞上欲穿越路口的彭姓女騎士，彭女命危送醫，彭女機車被撞到百餘公尺外。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天凌晨零時許，開車行經北區忠明路時，在閃燈路口撞上欲穿越路口的彭姓女騎士，彭女命危送醫，彭女機車被撞到百餘公尺外。圖／讀者提供

台中市 監視器

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