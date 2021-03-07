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自撞分隔島車全毀人輕傷 台中駕駛：霧太大看不清路

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子在今天凌晨2時許，開車沿南屯區向上路五段快車道行駛，但途中疑未注意車前狀況，自撞分隔島，郭車車頭與車身凹陷毀損，近乎全毀，但幸運的是郭只受輕傷，警、消獲報到場，將郭送醫，警方調查郭無酒精濃度，辯稱「霧太大」，看不到路才撞上安全島，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，郭姓男子（21歲）在今天凌晨2時許，開車沿南屯區向上路五段快車道由西往東直行，行經案發地點時，自撞分隔島，郭車的車頭凹陷、車身毀損，車門也掉到車外、零件碎落一地，郭車的前半個車身都因撞擊力道而面目全非，警、消到場將郭救出車外時，郭只有臉、胸受到擦挫傷，送醫急救後，無生命危險。

第四警分局交通分隊到場調查，發現郭姓男子並無酒精濃度，郭辯稱，當時濃霧很大，看不清楚路面，才會撞上分隔島，全案將後續調查，釐清案發經過，並由交大事故組分析肇事原因。

台中市郭姓男子今天凌晨2時許，開車行經南屯區向上路五段時，自撞分隔島，郭命大僅受輕傷，但郭車半個車身近乎全毀。圖／讀者提供
台中市郭姓男子今天凌晨2時許，開車行經南屯區向上路五段時，自撞分隔島，郭命大僅受輕傷，但郭車半個車身近乎全毀。圖／讀者提供
台中市郭姓男子今天凌晨2時許，開車行經南屯區向上路五段時，自撞分隔島，郭命大僅受輕傷，但郭車半個車身近乎全毀。圖／讀者提供
台中市郭姓男子今天凌晨2時許，開車行經南屯區向上路五段時，自撞分隔島，郭命大僅受輕傷，但郭車半個車身近乎全毀。圖／讀者提供
台中市郭姓男子今天凌晨2時許，開車行經南屯區向上路五段時，自撞分隔島，郭命大僅受輕傷，但郭車半個車身近乎全毀。圖／讀者提供
台中市郭姓男子今天凌晨2時許，開車行經南屯區向上路五段時，自撞分隔島，郭命大僅受輕傷，但郭車半個車身近乎全毀。圖／讀者提供

車道

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