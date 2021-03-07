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台61線跨越陸橋科技執法 通苑地區測速無空窗
台61線西濱快速道路苗栗縣路段通霄鎮、苑裡鎮路段，目前沒有固定式測速裝置運作，台61線2月21日在雲林縣雲嘉大橋路段發生重大事故後，公路總局第二工程處苗栗工務段、苗栗縣警局協調，擇定在通霄鎮新埔聯絡道、後龍鎮赤土崎跨越陸橋，加強取締超速。
台61線日前在雲嘉大橋路段發生21車連環追撞車禍，釀成2死8傷慘劇，超速、超載等問題引發各界熱議，公路總局苗栗工務段、苗栗縣警局交通隊協調，檢視台61線苗栗縣路段安全性相關問題，根據統計去年共發生71件事故，造成3人死亡，警方舉發交通違規1萬3853件，裁罰4303萬多元。
苗栗縣台61線行經竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮，竹南、後龍路段各有2支固定式測速桿，其中97.55公里處後還是全縣前年、去年蟬聯測速桿王，至於通苑地區原本南下、北上各一組區間測速系統，去年5月起暫停，又因資安疑慮，苗栗工務段日前拆除
工務段、交通隊協調，因台61線主線車速快，無足夠安全寬度路肩執法，初步選定新埔聯絡道，及後龍、通霄交界的赤土崎路段跨越陸橋執行取締超速，平日2班、假日8班，另，台3線建置中的2處區間測速系統，將移除1支固定測速桿，評估裝設在台61線通苑地區適當地點。
此外，警方增加編排台61線巡邏勤務密度，擇定台通霄及竹南路段辦理超載攔檢，發現顯有違規超載大型車輛，適度引導下匝道至鄰近簽約地磅站，提高超載嚇阻。
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