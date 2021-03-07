屏東長治今凌晨理髮店起火 屋內4人自行脫困3人遭嗆傷
屏東長治今天凌晨驚傳火警，位於長興路一間理髮店，不名原因起火，警消獲報後，共出動17車39人到場滅火，火勢於半個小時左右撲滅，據了解，當下屋內火災警報器鳴動，當時屋內共7人， 4人自行脫困，另外，2男1女嗆傷送醫救治，目前生命跡象穩定，詳細起火原因，仍待釐清。
這起火警，發生於今天凌晨2時18分，消防獲報後，分別出動長治、屏東、麟洛分隊、特搜大隊及第一大隊，共計各式消防人車17車39人。
據了解，該處為一間理髮店，當時屋內共7人，當下屋內火災警報器鳴動，屋內7人被驚醒，隨即逃出屋外。警消到場後，火勢於小時左右撲滅，屋內7人僅有3人遭濃煙嗆傷送醫，另外，4人預防性送醫，詳細起火原因，仍待釐清。
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