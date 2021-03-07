快訊

鎮瀾宮大甲媽今祈雨 雷神、商羊鳥就位

【數字看教育】老師的教法有跟著108課綱調整嗎？44.9%坦言改變不多

被控深夜又敲又打罰千元 住戶用一理由異議獲免罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓女子是西屯區某住宅大樓的住戶，她在去年10月間，被多名住戶指控，涉嫌在凌晨製造噪音，「又敲又打」，擾人清夢，住戶多次向警方報案後，警方依訪查紀錄、檢舉筆錄，依違反社維法，對洪女開罰1000元，不過洪女聲明異議，辯稱「樓上的」才是製造噪音的來源，並非她，且有紀錄長達3個月的時間，台中地院簡易庭審理後採信，認為警方無法確認是何戶製造噪音，判洪女免罰確定。

裁定書指出，洪姓女子在去年10月間，因在西屯區某住宅大樓的7樓，不定時發出敲擊聲，妨害公眾安寧，經洪女的鄰居指證後，透過陳情整合平台，由台中市第六警分局的警員前往調查，經3名警員前往現場調查5次，並配合3戶住戶的檢舉筆錄後，認定洪女製造噪音，依違反社會秩序維護法，對洪女開罰1000元。

不過洪女收到處分書後不服，向法院聲明異議，她指出，噪音是「來自樓上的」，噪音已持續半年之久，她在去年7月至11月間有持續錄音，也與社區的管委會委員前往察看，都確認噪音是其他住戶。

台中地院簡易庭審理後，認為依據處理警員證詞，警員獲報前往處理時，並沒有辦法確認是哪一戶住戶發出噪音，另外，三名警員前往調查後，對住戶製作調查筆錄的時間為去年9月29日，處分書認定洪女違法的時間卻是在去年10月13日以後，裁罰過程於法不合，因此撤銷原處分，判洪女免罰確定。

台中市西屯區洪姓女子遭住戶指控製造噪音遭罰千元，但洪女向台中地院簡易庭聲明異議成功，獲判免罰。圖／報系資料照
台中市西屯區洪姓女子遭住戶指控製造噪音遭罰千元，但洪女向台中地院簡易庭聲明異議成功，獲判免罰。圖／報系資料照

噪音 台中市

延伸閱讀

筆錄後不詢問不實陳述涉誣告 高市警局長：要有同理心

永吉永春國小談併校 校友憂：校名不見 會沒有回家的路

改裝車噪音深夜擾民 台南警鐵腕取締一夜46件

桃園沿海攔查改裝車五成噪音違法 警每周末凌晨抓飆仔

相關新聞

宜蘭發生虐童案！女童口吐白沫送醫 保母夫妻聲押獲准

宜蘭五結鄉昨天發生一起虐童案，5歲女童疑似遭保母夫妻凌虐，全身四肢瘀青，昨天凌晨口吐白沫，送醫急救。警方獲報後展開調查，...

屏東長治今凌晨理髮店起火 屋內4人自行脫困3人遭嗆傷

屏東長治今天凌晨驚傳火警，位於長興路一間理髮店，不名原因起火，警消獲報後，共出動17車39人到場滅火，火勢於半個小時左右...

被控深夜又敲又打罰千元 住戶用一理由異議獲免罰

台中市洪姓女子是西屯區某住宅大樓的住戶，她在去年10月間，被多名住戶指控，涉嫌在凌晨製造噪音，「又敲又打」，擾人清夢，住...

國道八景之首橋聳雲天傳意外 男子墜落70公尺地面死亡

國道六號國姓交流道今天下午傳出墜落意外，徐姓男子駕車從台14線從國姓交流道西行，卻半途停車跨越護欄墜落下方綠雕公園，因為...

頭份鐵牛車翻落10公尺深山溝 男子被車壓身亡

苗栗縣頭份市流東里4鄰附近下午3點多發生鐵牛車翻落山溝的意外，一名男子被鐵牛車壓死，苗栗縣消防局接獲通報趕往，下午5點左...

金門鬧區租車行小貨車火警 濃煙直竄天際嚇壞附近民眾

位於金門縣立體育館對面的租車行維修廠今天中午傳出火警，一輛小貨車的車頭因不知名原因忽然起火燃燒，現場竄出濃濃黑煙，火勢瞬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。