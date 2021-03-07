被控深夜又敲又打罰千元 住戶用一理由異議獲免罰
台中市洪姓女子是西屯區某住宅大樓的住戶，她在去年10月間，被多名住戶指控，涉嫌在凌晨製造噪音，「又敲又打」，擾人清夢，住戶多次向警方報案後，警方依訪查紀錄、檢舉筆錄，依違反社維法，對洪女開罰1000元，不過洪女聲明異議，辯稱「樓上的」才是製造噪音的來源，並非她，且有紀錄長達3個月的時間，台中地院簡易庭審理後採信，認為警方無法確認是何戶製造噪音，判洪女免罰確定。
裁定書指出，洪姓女子在去年10月間，因在西屯區某住宅大樓的7樓，不定時發出敲擊聲，妨害公眾安寧，經洪女的鄰居指證後，透過陳情整合平台，由台中市第六警分局的警員前往調查，經3名警員前往現場調查5次，並配合3戶住戶的檢舉筆錄後，認定洪女製造噪音，依違反社會秩序維護法，對洪女開罰1000元。
不過洪女收到處分書後不服，向法院聲明異議，她指出，噪音是「來自樓上的」，噪音已持續半年之久，她在去年7月至11月間有持續錄音，也與社區的管委會委員前往察看，都確認噪音是其他住戶。
台中地院簡易庭審理後，認為依據處理警員證詞，警員獲報前往處理時，並沒有辦法確認是哪一戶住戶發出噪音，另外，三名警員前往調查後，對住戶製作調查筆錄的時間為去年9月29日，處分書認定洪女違法的時間卻是在去年10月13日以後，裁罰過程於法不合，因此撤銷原處分，判洪女免罰確定。
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