被控深夜又敲又打罰千元 住戶用一理由異議獲免罰

台中市洪姓女子是西屯區某住宅大樓的住戶，她在去年10月間，被多名住戶指控，涉嫌在凌晨製造噪音，「又敲又打」，擾人清夢，住戶多次向警方報案後，警方依訪查紀錄、檢舉筆錄，依違反社維法，對洪女開罰1000元，不過洪女聲明異議，辯稱「樓上的」才是製造噪音的來源，並非她，且有紀錄長達3個月的時間，台中地院簡易庭審理後採信，認為警方無法確認是何戶製造噪音，判洪女免罰確定。

裁定書指出，洪姓女子在去年10月間，因在西屯區某住宅大樓的7樓，不定時發出敲擊聲，妨害公眾安寧，經洪女的鄰居指證後，透過陳情整合平台，由台中市第六警分局的警員前往調查，經3名警員前往現場調查5次，並配合3戶住戶的檢舉筆錄後，認定洪女製造噪音，依違反社會秩序維護法，對洪女開罰1000元。

不過洪女收到處分書後不服，向法院聲明異議，她指出，噪音是「來自樓上的」，噪音已持續半年之久，她在去年7月至11月間有持續錄音，也與社區的管委會委員前往察看，都確認噪音是其他住戶。