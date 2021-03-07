宜蘭發生虐童案！女童口吐白沫送醫 保母夫妻遭聲押

宜蘭五結鄉昨天發生一起虐童案，5歲女童疑似遭保母夫妻凌虐，全身四肢瘀青，昨天凌晨口吐白沫，送醫急救。警方獲報後展開調查，全案移送地檢署偵辦，許姓及曾姓保母夫妻矢口否認施暴，晚間被檢查官聲押禁見。

女童由保母送醫急診時，醫護人員當下發現身體及手腳多處瘀青，全身布滿新舊傷，整個人已陷入昏迷，立即通報相關單位，而且因為腦壓過大且滲水，頭部疑似遭重擊，經緊急開刀手術，目前在加護病房觀察。

經調查了解，女童的生母與這對保母夫妻認識，今年元月間，白天把女童托給他們照顧，晚上帶回家；2月初，由於女童的生母必須到外縣市工作，把女兒交給保母夫妻全天候照料，雙方也談妥給付保母費。

由於生母忙於賺錢工作，沒什麼時間回家看小孩，想不到女童交給保母照顧還不到1個月的時間，竟然全身出現瘀青新舊傷；5日深夜女童疑似再度遭虐陷入昏迷，口吐白沫，醫院於6日凌晨通報警方疑似虐童案，展開調查。