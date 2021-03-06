國道八景之首橋聳雲天傳意外 男子墜落70公尺地面死亡

國六景點橋聳雲天傳出墜橋意外，徐姓男駕駛從高架路面掉落70公尺深地面當場死亡。示意圖／Ingimage

國道六號國姓交流道今天下午傳出墜落意外，徐姓男子駕車從台14線從國姓交流道西行，卻半途停車跨越護欄墜落下方綠雕公園，因為高架橋距地面落差70公尺，他墜落地面後當場死亡，墜落原因正由埔里警分局調查中。

國道六號國姓交流道以69支墩柱支撐，均高達55米，最高處70米等同23層樓，堪稱「全國最高」，匝道線條流暢優美，有「橋聳雲天」美名，更是票選國道八景第一。南投縣政府也將高架橋下方規畫為綠雕園區，並改善周邊道路狀態，帶動地方觀光。

今天下午2時14時30分，有民眾報案國姓交流道西向匝道有人墜橋，埔里警分局獲報趕到下方綠雕公園，發現徐姓男子（56歲）俯臥在地面，全身嚴重骨折已經死亡，高架橋上還有一輛轎車。因為現場並無留下遺書，意外原因警方正進一步調查。