台南五金行傳火警 隔壁住戶母親及2女兒受困架梯救出

台南市中西區民生路二段一五金行下午3時31分傳出火警，台南消防局據報1樓冒出濃煙，隔壁的麵店3樓則有名母親、2名女兒受困求救，消防局前後調派三梯次人車趕往現場滅火，五金行住戶2人自行逃出，警消人員架梯順利協助母親及2女兒共3人脫困，所幸均無大礙，在母親陪同下，救護車也將2名女兒預防性送醫觀察，火勢也很快被撲滅。

台南消防局人員進入屋內調查，初步發現起火點在1樓後方，消防局指出，實際起火原因仍待進一步鑑定。

消防局救災救護勤務指揮中心指出，下午3時31分獲報，該3樓鋼筋混凝土加蓋連棟式住宅傳出火警，屋內住戶及家人2人見狀自行逃出，不一會兒該住宅3樓冒出濃煙，連隔壁麵店也有煙竄出，

隨後麵店3樓傳有母親及3歲、12歲女兒3人受困，正面架梯協助受困3人，4時順利將3人救出，並無大礙，2女兒也在母親陪同下預防性送醫觀察。