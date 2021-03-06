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馬祖8旬老翁跌落山谷 軍民合作救援脫困

中央社 / 連江縣6日電

馬祖北竿鄉橋仔村1名80餘歲老翁為撿拾助聽器，不慎跌落山谷，當地據點軍人與居民、警消人員合作救援，讓老翁脫困，老翁僅腳部受傷經包紮後，已無大礙。

橋仔村這名老翁因助聽器掉落山坡，他昨天自行拿梯子撿拾，但在過程中不慎跌落山谷。家屬得知後立即向119報案，尋求協助。

橋仔村民、岸巡及83據點駐軍獲知後，也紛趕到現場幫忙，警消人員以繩索垂至山谷，在濃密草叢中找到老翁，所幸老翁意識清楚，僅腳部受傷流血，經急救包紮後已無大礙。

協助救援的職業軍人袁溱今天表示，當時正在據點附近執勤，聽到有救護車聲，便趕抵現場了解，他下到山谷後發現老翁意識清楚、小腿受傷出血量稍大，他與警消人員共同協助老翁脫困。

袁溱說，他剛從台灣取得急救證照資格返回馬祖，也正在教授軍中同仁相關專業，沒想到遇到意外可派上用場，運用專業為地區居民盡一份心力，感到很開心。

馬祖

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