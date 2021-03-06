金門鬧區租車行小貨車火警 濃煙直竄天際嚇壞附近民眾

位於金門縣立體育館對面的租車行維修廠今天中午傳出火警，一輛小貨車的車頭因不知名原因忽然起火燃燒，現場竄出濃濃黑煙，火勢瞬間相當猛烈，不時還有陣陣爆炸聲響，嚇壞附近民眾，金門縣消防局獲報立即趕往救火，出動4台車共33名義消人員到場搶救，不到10分鐘就將火勢撲滅。詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。

金門縣消防局表示，位於金城鬧區的租車行今天中午傳出火警，金門縣消防局救災救護指揮中心於中午12時55分接獲民眾報案，現場火勢猛烈，濃煙密佈，指揮中心立即派遣金城分隊11、13、61車、前往搶救，由小隊長李錫安擔任初期指揮官，小隊長錢志華擔任帶隊官率8名隊員及役男2名前往搶救，由於案發位於民族路地狹人稠且緊鄰住宅，為怕火勢擴大，第1時間指揮中心也加派金寧分隊到場支援，總計出動2台水箱車、1台化學車、1台水庫車，消防及義消人員共33名前往搶救。

據消防隊員表示，到場後發現是1小貨車的車頭起火燃燒，現場濃煙不斷火勢猛烈，初期佈署2條水線進行搶救，第1線由車頭接近進行滅火攻擊；第2 線由副駕駛座佈線進行滅火攻擊、周界防護及侷限火勢；在消防人員有效搶救下，火勢於13時04分受到控制，13時08分撲滅，隨即進行殘火處理。

據了解， 此次火警在消防及義消人員全力投入搶救下，火勢在8分鐘內就受到控制並撲滅，一旁停放多台機車也未遭受波及；現場計燒毀1台小貨車，財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進行後續鑑定中。