快訊

新冠重症卻陰性？緬甸境外移入案935之死 張上淳解惑

消失8點檔7年！連靜雯曝豪華私生活搭3千萬名車上工

台南員警密錄器老舊 建設老總得知送新機25部力挺基層

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市富聿建設總經理王守順得知許多員警使用的密錄器老舊常故障，今天贈送新式密錄機25台給善化派出所，希望能提升員警執勤安全防護，所長陳碧章代表接受感謝。

員警表示，上級雖曾配發基層員警密錄器用，但使用年限都很多年，同事有的還用舊式機種機型，不符現在勤務所需，功能也不完整，能夠拿到這種實用的新機型密錄機，都非常開心。

王守順肯定在地員警積極維護地方治安、交通不遺餘力，希望藉這個密錄機能給大家更多的保護力，提升警察在執勤任務上的效能，不只要達成任務，更要安全第一。

所長陳碧章感謝王守順長期關心在地警政，也貼心守護員警執勤安全，有了高品質密錄機提高員警士氣，也提升安全值勤品質，會全力以赴做好各項勤務工作，符合民眾期待。

富聿建設總經理王守順贈送新式密錄器25部給派出所員警。記者周宗禎/翻攝
富聿建設總經理王守順贈送新式密錄器25部給派出所員警。記者周宗禎/翻攝
富聿建設總經理王守順贈送新式密錄器25部給派出所員警。記者周宗禎/翻攝
富聿建設總經理王守順贈送新式密錄器25部給派出所員警。記者周宗禎/翻攝

警察

延伸閱讀

6男KTV唱歌起爭執 朝員警丟酒瓶還動手起訴妨害公務

酒駕竟編故事指警察故意叫他「移車」 老翁判8月刑定讞

iPhone 13將首推「1TB容量」機型？ 外媒：有這些需求的人該買

陳宗彥慰勉桃園機場各單位值勤人員

相關新聞

台南科學園區發生工安意外 鐵塊砸中工人頭骨破裂昏迷

台南科學園區工地發生工安意外，一名年約50歲男性工人遭高處掉落的鐵塊擊中頭部，頭骨破裂，左手有開放性骨折意識昏迷，送安南...

金門鬧區租車行小貨車火警 濃煙直竄天際嚇壞附近民眾

位於金門縣立體育館對面的租車行維修廠今天中午傳出火警，一輛小貨車的車頭因不知名原因忽然起火燃燒，現場竄出濃濃黑煙，火勢瞬...

西濱砂石車爆胎翻覆砂石散滿地 占用車道已恢復通行

台61線西濱快速道路南下147公里處，介於清水及大甲路段，今天上午9時許，一輛滿載砂石的大貨車突然爆胎，車輛失速翻覆，黑...

台鐵2死事故 駕駛違規高速60公里衝撞 雙重防護機制全失能

台鐵2月23日發生自家電力維修車撞上施工道班工重大事故，經過警方、勞動部南部勞檢局和交通部、台鐵連日調查，發現肇禍的電力維修車駕駛未依規定降速至40公里 ，也沒注意前方軌道有工人；加上瞭望員加入施工，才釀成2死1重傷事故。內部員工無奈，發現雙重防護機制完全失能，「有制度，未落實」。

6男KTV唱歌起爭執 朝員警丟酒瓶還動手起訴妨害公務

新北市6名男子去年到新莊區KTV唱歌起爭執，竟朝前往處理員警丟酒瓶還動手拉扯，新北地檢署昨依妨害公務罪嫌起訴6人。

「高校女神」當高市反毒大使 許維芳創作反毒勵志歌曲

高雄市毒品防制局邀高雄在地創作歌手許維芳擔任反毒大使，許維芳並創作反毒勵志歌曲「I will stand by your...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。