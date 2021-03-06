台南員警密錄器老舊 建設老總得知送新機25部力挺基層
台南市富聿建設總經理王守順得知許多員警使用的密錄器老舊常故障，今天贈送新式密錄機25台給善化派出所，希望能提升員警執勤安全防護，所長陳碧章代表接受感謝。
員警表示，上級雖曾配發基層員警密錄器用，但使用年限都很多年，同事有的還用舊式機種機型，不符現在勤務所需，功能也不完整，能夠拿到這種實用的新機型密錄機，都非常開心。
王守順肯定在地員警積極維護地方治安、交通不遺餘力，希望藉這個密錄機能給大家更多的保護力，提升警察在執勤任務上的效能，不只要達成任務，更要安全第一。
所長陳碧章感謝王守順長期關心在地警政，也貼心守護員警執勤安全，有了高品質密錄機提高員警士氣，也提升安全值勤品質，會全力以赴做好各項勤務工作，符合民眾期待。
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