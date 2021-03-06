6男KTV唱歌起爭執 朝員警丟酒瓶還動手起訴妨害公務

新北市6名男子去年到新莊區KTV唱歌起爭執，竟朝前往處理員警丟酒瓶還動手拉扯，新北地檢署昨依妨害公務罪嫌起訴6人。

起訴指出，吳姓男子去年4月底與朋友蕭姓、曾姓、陳姓、丁姓、陳姓男子等5人到新莊區一間連鎖KTV歡唱，因丁男與父親發生口角爭執，眾人幫忙勸解時，因聲量過大，引起服務人員驚慌，以為發生聚眾打鬥。

轄區新莊警分局中港派出所吳姓、蔣姓、陳姓員警到處理時，曾男與陳男二人涉對員警丟鄭啤酒鋁罐，員警上前制止時，吳男還持續叫囂並對員警出手推擠，員警以強制力逮捕，遭吳男強力反抗，其他人見員警朝吳男噴辣椒水，一湧而上出手阻止，導致員警蔣員及吳員二人頭部挫傷及手部擦挫傷。