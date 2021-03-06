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「高校女神」當高市反毒大使 許維芳創作反毒勵志歌曲

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市毒品防制局邀高雄在地創作歌手許維芳擔任反毒大使，許維芳並創作反毒勵志歌曲「I will stand by your side」，授權給毒防局宣導反毒。這首歌也成許維芳繼「千萬分之五」以後，第二首自創曲。

高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供

高雄道明中學畢業的許維芳在2016年，與謝嘉全合唱道明中學畢業歌「夢想藍圖」，MV出現網路衝出高點閱率，打響她的知名度，還被封為「高校女神」。去年4月她與李佳歡翻唱閨蜜情歌「如果的事」，也在KKBOX新歌排行第一。

高雄市毒防局因許維芳的清新形象，邀請她擔任反毒大使，她還創作反毒勵志歌曲「I will stand by your side」，鼓勵戒癮中的藥癮者，需要幫助時，毒防局及身邊的人都都願意伸出援手。她是繼歌手畢書盡、羽球天后戴資穎之後，高雄市毒防局的第三位反毒大使。

毒防局長林瑩蓉表示，希望透過許維芳的健康、清新形象，能獲得年輕人普遍支持一起反毒，讓市政能更貼近每位市民。

許維芳受毒防局安排接受電台訪問，說第一時間接到毒防局代言工作相當開心，因為自己是高雄人，而且高雄市政府又有全國唯一的毒品防制局，讓她相當驕傲。她認為，毒品非常可怕，容易摧毀一個人，希望勇敢跟毒品說「不」，也期待未來與毒防局共同推動各項反毒工作。

高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供

高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供

高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖／高雄市毒防局提供

反毒 毒品

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