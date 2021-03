「高校女神」當高市反毒大使 許維芳創作反毒勵志歌曲

高雄市毒品防制局邀高雄在地創作歌手許維芳擔任反毒大使,許維芳並創作反毒勵志歌曲「I will stand by your side」,授權給毒防局宣導反毒。這首歌也成許維芳繼「千萬分之五」以後,第二首自創曲。

高雄市毒防局邀「高校女神」許維芳當反毒大使。圖/高雄市毒防局提供

高雄道明中學畢業的許維芳在2016年,與謝嘉全合唱道明中學畢業歌「夢想藍圖」,MV出現網路衝出高點閱率,打響她的知名度,還被封為「高校女神」。去年4月她與李佳歡翻唱閨蜜情歌「如果的事」,也在KKBOX新歌排行第一。

高雄市毒防局因許維芳的清新形象,邀請她擔任反毒大使,她還創作反毒勵志歌曲「I will stand by your side」,鼓勵戒癮中的藥癮者,需要幫助時,毒防局及身邊的人都都願意伸出援手。她是繼歌手畢書盡、羽球天后戴資穎之後,高雄市毒防局的第三位反毒大使。

毒防局長林瑩蓉表示,希望透過許維芳的健康、清新形象,能獲得年輕人普遍支持一起反毒,讓市政能更貼近每位市民。

許維芳受毒防局安排接受電台訪問,說第一時間接到毒防局代言工作相當開心,因為自己是高雄人,而且高雄市政府又有全國唯一的毒品防制局,讓她相當驕傲。她認為,毒品非常可怕,容易摧毀一個人,希望勇敢跟毒品說「不」,也期待未來與毒防局共同推動各項反毒工作。

