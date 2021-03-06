心愛紅面番鴨「離家出走」恐被宰 警找回女飼主狂喜致謝

2男子發現大馬路出現一隻紅面番鴨，將番鴨帶回家飼養。記者徐白櫻／翻攝

高雄市大寮區一名女子飼養紅面番鴨當寵物，日前飛出家門之後一直沒有回家，女飼主擔心愛鴨被人抓回家燉補，報請警方協尋。警方調閱路口監視器發現，番鴨疑似被其他人帶回家，循線找回十天後找回「遺失物」，女飼主驚喜不已，不過順手帶鴨回家的曾姓男子則為不小心觸法感到懊惱。

林園警方局中庄派出所今天指出，日前王姓居民請求協助，女子說她平日飼養一隻紅面番鴨當寵物，這隻番鴨常會飛出家門散步，通常出門後會自己回家，有一天出門後卻沒回家，十分擔心番鴨安危。

員警獲報後調閱路口監視器，發現2男子當天發現番鴨在大馬路閒晃，徒手將番鴨抓上機車並帶回家。警方前往曾姓男子家中追查鴨子下落，因距離走失日已有多天，也沒把握能否找回鴨子。

警方抵達曾家住家發現這隻紅面番鴨活跳跳，沒有被人拿來進補。曾男懊惱說，他看見有隻漂亮的紅面番鴨在路上遊蕩，當下以為野生無人飼養才帶回家，連忙將番鴨物歸原主。