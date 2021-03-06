聽新聞
test
0:00 / 0:00
以工程名義盜採屏東300多噸砂石 警調查近半年查獲7嫌
高雄一名58歲鄞姓男子，夥同7名友人，利用工程名義前往屏東縣萬丹鄉牛稠溪河段盜採砂石，去年9月下旬，保安警察第七總隊第八大隊接獲民眾檢舉，並展開蒐證調查，長達5個多月，今年陸續將以鄞男為首的7名盜採集團逮捕，經調查發現將7人盜採約300多噸，警方也在昨天，將7人依刑法竊盜，及土石採取法等罪嫌移送。
保安警察第七總隊第八大隊，去年9月下旬接獲民眾舉報，有人利用工程名義，盜採萬丹鄉牛稠溪河段的砂石，警方獲報後，立即派員調查。
警方發現，該地為屏東縣民公園段河道整理清淤工程取土區，本應將河道內砂石級配料載運，至同河道上游作為清淤工程便道使用，卻讓鄞男為首的7名盜採集團逮捕，使用挖土機、35公噸曳引車，盜採約300多噸的砂石，運往高雄市仁武區砂石場販售牟利。
警方歷時5個多月調查，在今年陸續將以鄞男為首的7名盜採集團逮捕，並在昨天，將7人依刑法竊盜，及土石採取法等罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言