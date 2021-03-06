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以工程名義盜採屏東300多噸砂石 警調查近半年查獲7嫌

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

高雄一名58歲鄞姓男子，夥同7名友人，利用工程名義前往屏東縣萬丹鄉牛稠溪河段盜採砂石，去年9月下旬，保安警察第七總隊第八大隊接獲民眾檢舉，並展開蒐證調查，長達5個多月，今年陸續將以鄞男為首的7名盜採集團逮捕，經調查發現將7人盜採約300多噸，警方也在昨天，將7人依刑法竊盜，及土石採取法等罪嫌移送。

保安警察第七總隊第八大隊，去年9月下旬接獲民眾舉報，有人利用工程名義，盜採萬丹鄉牛稠溪河段的砂石，警方獲報後，立即派員調查。

警方發現，該地為屏東縣民公園段河道整理清淤工程取土區，本應將河道內砂石級配料載運，至同河道上游作為清淤工程便道使用，卻讓鄞男為首的7名盜採集團逮捕，使用挖土機、35公噸曳引車，盜採約300多噸的砂石，運往高雄市仁武區砂石場販售牟利。

警方歷時5個多月調查，在今年陸續將以鄞男為首的7名盜採集團逮捕，並在昨天，將7人依刑法竊盜，及土石採取法等罪嫌移送。

保安警察第七總隊第八大隊查獲以鄞姓男子為首的7名盜採集團。記者陳弘逸／翻攝
保安警察第七總隊第八大隊查獲以鄞姓男子為首的7名盜採集團。記者陳弘逸／翻攝
保安警察第七總隊第八大隊查獲以鄞姓男子為首的7名盜採集團。記者陳弘逸／翻攝
保安警察第七總隊第八大隊查獲以鄞姓男子為首的7名盜採集團。記者陳弘逸／翻攝

砂石

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