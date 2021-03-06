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台南男戴安全帽持刀搶遊藝場 重返現場模擬比對而定罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市方姓男子2年多前騎乘未懸掛車牌機車，頭戴墨鏡、全罩安全帽及口罩，手持西瓜刀，前往新市區某電子遊藝場，「不要動！」喝令僅一人看店女店員把錢交出來，搶走女店員身上裝有營業所得現金4萬元斜背包，得手後隨即逃逸，方否認犯案，台南地院審理時，重返現場模擬，身形相符外，外套及安全帽也採到DNA，認他犯攜帶凶器強盜罪，處8年6月徒刑 ，可上訴。 

方指出，住在高姓友人住處，案發當晚6、7點回到該住處，一直待到翌日凌晨1、2點才離開。他說，他的機車鑰匙沒有拔、也沒有車牌，是因為機車要報廢了，案發當天下午3、4點叫機車行老闆幫他拔起來，預計隔天要去報廢，且機車都停在1樓的騎樓。他表示，不知道為何警察會在工地找到該機車，也不知道墨鏡、安全帽等物為何會被丟在工地

辯護人主張，方身高186公分、案發時體重僅60幾公斤，身材屬瘦高型，惟依監視器錄影畫面翻拍照片可知，歹徒的體型並非瘦高型。

台南地院合議庭審理時，歹徒駕駛的未懸掛車牌機車，與方的機車側面外型、紅色排氣管及前車頭外型相符，且其全罩安全帽的顏色、外型、側面螺絲孔位置與歹徒穿戴的全罩安全帽特徵相符，又歹徒身著長袖外套胸前有一排白色圖案或字樣，與其所有長袖外套胸前也有「NIKE」白色字樣。

且歹徒穿戴墨鏡、口罩、長褲、長袖外套、手套等物，均與警方扣得部分物品相符，並在外套及安全帽等也採到其DNA，歹徒行搶時使用西瓜刀，在其借住房間也扣得西瓜刀包裝盒。

合議庭審理時，重返電子遊藝場現場模擬比對，以查明被告體型是否與監視器畫面中的歹徒體型相符，經比對結果，監視器畫面中的歹徒身形及體型比例，與監視器畫面中的方身形及體型比例，及其所著衣物均無太大差異。

同時，查詢方所使用手機門號使用IP歷程，顯見方該時段處於四處移動的狀態，曾從新市前往新化，再返回新市後又前往永康等地，且案發時間2018年12月20日晚上10時43分，距離電子遊藝場僅1900公尺，可見他確曾出沒在電子遊藝場附近。

台南地院審理時，警方帶方姓男子重返現場模擬比對，身形相符外，外套及安全帽也採到DNA，認他犯攜帶凶器強盜罪，處8年6月徒刑 ，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審理時，警方帶方姓男子重返現場模擬比對，身形相符外，外套及安全帽也採到DNA，認他犯攜帶凶器強盜罪，處8年6月徒刑 ，可上訴。圖／本報資料照

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