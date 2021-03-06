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休旅車逆向撞擊三貼機車 騎士載國一、小六孩子遭撞飛
宜蘭縣礁溪鄉中山路昨晚發生休旅車逆向連撞好幾部汽、機車的事故，許姓男子當時騎機車載兩名孩童，父子3人都被撞飛，痛得倒在地上翻滾，3人分受骨折、擦挫傷，沒有生命危險。警方對休旅車林姓駕駛酒測，酒測值為零，正調查肇事原因。
警方表示，這起事故發生在昨晚9時許，46歲林姓男子駕駛休旅車沿礁溪鄉中山路2段往北行駛時，不明原因跨越雙黃線，衝到對向車道，先撞到一輛小客車，再撞上32歲許男駕駛的機車，又失控衝撞到路邊停放的小客車1輛、機車2輛及自行車1輛才停下來。
許姓男子當時是三貼，載著兩個分別是國一、小六的孩子，3人都被撞飛，倒在地上痛得不停翻滾。許男頭部、左大腿受傷，兩名小孩一個左腿骨折，一個擦挫傷，3人意識都清楚，送往陽明交通大學附設醫院救治，沒有生命危險。
警方已對當事人做酒測，酒測值全部為零。警方初步檢視現畫面，休旅車車速較快，懷疑是精神恍惚才跨越雙黃線駛入對向車道，正進一步釐清事發原因。
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