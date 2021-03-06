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詐騙電郵帳號僅1字不同 男子險損裝潢費

中央社 / 台北6日電

41歲林姓男子收到詐騙集團假冒室內設計公司電子郵件，要求匯出裝潢尾款，共新台幣26萬元，銀行行員發現有異報警，警方查證發現詐騙電郵帳號僅差1字，順利攔阻林男匯款。

台北市警察局大同分局今天發布新聞資料表示，建成派出所日前接獲轄區中國信託銀行分行通知，有民眾需要協助，經派員到場發現，1名男子疑遇到詐騙。

警方指出，41歲林姓男子原要赴銀行匯款，但行員發現匯款帳戶與林男先前匯款帳戶不同，熱心提問後才發現林男疑遇到詐騙，立即通報轄區派出所。

警方表示，林姓男子日前委託室內設計公司裝潢新家，並先付清頭期款，事後卻收到1封電子郵件，內容提到因原本收款帳戶暫時停用，希望林男把裝潢尾款共26萬元改匯至另一個帳戶。

在現場處理的員警查證後發現，林姓男子收到電子郵件與先前匯出頭期款的電郵帳號僅相差1個英文字，員警立即告知林男遇到詐騙，成功攔阻匯款，警方初步研判可能是駭客竄改室內設計公司電郵帳號進行詐騙。

大同警分局表示，民眾接到類似電子郵件要求變更匯款帳戶時，可主動向業者再次確認，或打165反詐騙專線查證。

詐騙集團

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