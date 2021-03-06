影／捕魚捕到未爆彈 軍方鑑定是火箭彈殘體帶回處理

宜蘭大溪一艘漁船昨天下午出海作業時，在大福海域撈到一枚未爆彈，立即返航回港，海巡署大溪安檢所人員安檢發現，立即通報陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫蘇澳彈藥分庫未爆彈處理小組趕往，初步檢視是2.75吋火箭彈殘體，彈體生鏽嚴重且引信毀損，沒有危安疑慮，處理小組已封存帶回。

海巡署北部分署第一岸巡隊大溪安檢所所長林家慶說，安檢所人員昨天下午2時25分執行這艘漁船的安檢作業時，發現有一枚未彈彈。船長表示是在大福前方海域作業時撈到的，撈獲後就立即返航帶回。

林家慶說，安檢所人員獲知，立即拉起封鎖線，設置警戒區管制人車進出，並疏散在場民眾，也立即通報蘇澳未爆彈小組、消防局大里分隊、礁溪警分局大溪派出所及憲兵指揮部宜蘭憲兵隊到場。

這枚未爆彈長125公分、直徑7公分。蘇澳未爆彈小組人員下午4時許鑑定是2.75吋的火箭彈殘體，因為彈體生鏽嚴重引信也已毀損，認為沒有危險，封存後運回處理。