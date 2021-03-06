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影／曳引車泥漿噴滿地 台南多輛汽機車打滑釀11人受傷

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

一輛載運泥漿曳引車，昨晚行經台南市仁德區大同路三段路口時，因急煞致砂石斗內大量泥漿噴出散落外車道，後方9部機車騎士打滑及1乘客摔車受傷、一輛轎車也打滑擦撞分隔島，現場11人輕傷，其中4名傷者送醫後均無大礙，曳引車駕駛酒測值均0。肇事原因及後續賠償正由警方調查處理。

警方表示，發生時因泥漿散落，僅剩內車道可通行，警方獲報時也立即派員到場處理及疏導交通，並通知相關單位清理路面泥漿，晚間11點46分清理完畢，恢復通行，雖然現場沒有監視畫面，但警方由附近路口查到肇事車輛，後續肇事責任由警方持續調查。

分局長洪頂力表示，大貨車裝載貨物，務必將貨物捆牢，車斗裝載物品也要覆蓋避免滲漏，否則都會依道路交通管理處罰條例相關罰則舉發，另外行經路口一定要減速慢行，遵守號誌行駛，避免號誌轉換急煞造成後方車輛追撞，或物品散落影響後方車輛行駛發生事故，警方正依現場跡證釐清肇事責任。

泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝
泥漿曳引車大量噴漏路面，後方汽機車遭殃打滑11人受傷。記者周宗禎/翻攝

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