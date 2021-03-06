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影／疑搶客基隆崁仔頂魚販衝突 大批警趕至1送醫逮4人
基隆市著名的崁仔頂漁市今天凌晨魚販間發生打鬥衝突，有一名男子被打傷，頭部流血送醫，大批警力獲報趕至，調監視器後，逮捕涉案4人回派出所釐清調查，警方說，將依聚眾鬥毆罪嫌以現行犯移送。
警方說，這起衝突是發生在今天凌晨12點多，崁仔頂漁市忠三路的攤商前，有4人與1名中年男發生打鬥，中年男子被打頭滿是血，現場一片混亂，大批警力趕至，只見男子坐在地上。
市警第一分局忠二路派出所副所長李紹禎指出，衝突事件的地點是是發生在忠三路，經查是為魚販間因言語口角糾紛，引發的衝突，傷者一名已送往醫院救治，經常閱監視器清查，已帶回4人處理，將依聚眾鬥罪依現行犯移送處理。
據調查，現場有民眾向警方說，疑與搶客有關發生口角，警方說，原因還要進一步釐清。
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