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影／保時捷拋錨台中車多馬路中央 女駕駛急壞警助推車
32歲陳姓女子上月26日下午開著保時捷行經北區中清路及五權路口時，車輛因不明原因拋錨，讓她焦急地不知如何是好，該處路口車流量相當大，適巡佐黃壽群巡邏發現，趕緊通知其他員警支援，協助駕駛將車輛推至路旁，避免回堵情事發生。
2月26日下午3時30分，台中市警二分局文正派出所巡佐黃壽群，巡邏行經北區中清路與五權路路口時，發現一輛黑色保時捷就停在路口中央，主動上前關心，陳女表示，自己開車出門訪友，沒想行經路口時車輛忽然拋錨，本以為是車子沒油，沒想到至加油站買油倒入油箱後，愛車依舊無法發動，讓她焦急得不知如何是好。
黃巡佐得知原委後，趕緊通知巡佐瓦力司•比尤及警員顏家彬到場支援，齊心協助將車輛推至路邊，讓陳女可以安心的等候道路救援，深獲感謝。
警方呼籲，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。
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