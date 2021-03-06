快訊

國產疫苗65歲以上收案卡關 陳時中：可先開放65歲以下

台灣半導體產業成重災區 謝金河：老人與狗效應上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市二分局「偽出國」歡慶婦女節 享南洋異國風味料理

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

38婦女節即將來到，台中市警二分局長蔡元戎為了讓同仁們在節慶時體驗不一樣的歡慶氛圍，昨晚與這些辛苦的女性同仁至轄內南洋料理餐廳茶敘，透過享受異國風味來體驗「偽出國」，感受出國旅遊的氣氛。

受到新冠肺炎疫情影響，出國旅遊成了奢望，警察積極參與防疫大作戰，其工作量及壓力都相對增加，蔡分局長為了慰勉公務家庭二頭燒的女性同仁，昨晚與分局20多位女性同仁，利用難得的悠閒時光相約至南洋料理餐廳茶敘，品嘗別具風味的越南茶點，感受出國旅遊的氣氛，紓解平日的疲勞與緊繃。

對於分局長的美意，女性同仁都非常享受，紛紛拋開忙碌的工作與煩惱，來參與活動分享工作與生活中的心得，精神與情緒獲得紓解，讓她們度過一個愉快的下午，可以回到職場與家庭繼續打拚。

分局長蔡元戎另外還特別準備手工果醬禮盒，透過致贈表達敬意，並慰勉女性同仁平日在工作崗位上的付出與辛勞，讓同仁倍感婦女節的意義與溫馨，也祝福天下所有女性們「婦女節快樂」。

38婦女節即將來到，台中市警二分局長蔡元戎為了讓同仁們在節慶時體驗不一樣的歡慶氛圍，昨晚與這些辛苦的女性同仁至南洋料理餐廳茶敘，透過享受異國風味來體驗「偽出國」，感受出國旅遊的氣氛。圖／警方提供
38婦女節即將來到，台中市警二分局長蔡元戎為了讓同仁們在節慶時體驗不一樣的歡慶氛圍，昨晚與這些辛苦的女性同仁至南洋料理餐廳茶敘，透過享受異國風味來體驗「偽出國」，感受出國旅遊的氣氛。圖／警方提供

婦女節 警察

延伸閱讀

中市小貨車、轎車相撞駕駛均有過失 一人昏迷生命垂危

中市百名經典女性 盧秀燕贈玫瑰與麵包

雲林晶粵軒港式飲茶 婦女節優惠送「萌包」

38婦女節獻映《女也》　匯集全球女性之聲扶持女性

相關新聞

影／曳引車泥漿噴滿地 台南多輛汽機車打滑釀11人受傷

一輛載運泥漿曳引車，昨晚行經台南市仁德區大同路三段路口時，因急煞致砂石斗內大量泥漿噴出散落外車道，後方9部機車騎士打滑及...

西濱砂石車爆胎翻覆 砂石散滿地全線封閉中

台61線西濱快速道路南下147公里處，介於清水及大甲路段，今天上午9時許，一輛滿載砂石的大貨車突然爆胎，車輛失速翻覆，黑...

影／捕魚捕到未爆彈 軍方鑑定是火箭彈殘體帶回處理

宜蘭大溪一艘漁船昨天下午出海作業時，在大福海域撈到一枚未爆彈，立即返航回港，海巡署大溪安檢所人員安檢發現，立即通報陸軍第...

台東關山民宅火警 火災住警器奏效及時通報無人傷亡

台東縣關山鎮月眉里今天上午發生住宅火警，所幸屋主裝設的火災住警器發揮功用，關山消防、義消分隊出動人車灌救，所幸火勢很快被...

影／疑搶客基隆崁仔頂魚販衝突 大批警趕至1送醫逮4人

基隆市著名的崁仔頂漁市今天凌晨魚販間發生打鬥衝突，有一名男子被打傷，頭部流血送醫，大批警力獲報趕至，調監視器後，逮捕涉案...

台南越南籍移工疑借貸糾紛揪團砍同鄉 警逮3共犯追主嫌

越南籍阮姓男子與同姓同鄉疑因金錢借貸糾紛懷恨在心，2日凌晨夥同余姓、李姓、林姓3名台灣友人及另一越南友人，闖進被害人租屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。