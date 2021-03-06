中市二分局「偽出國」歡慶婦女節 享南洋異國風味料理

38婦女節即將來到，台中市警二分局長蔡元戎為了讓同仁們在節慶時體驗不一樣的歡慶氛圍，昨晚與這些辛苦的女性同仁至轄內南洋料理餐廳茶敘，透過享受異國風味來體驗「偽出國」，感受出國旅遊的氣氛。

受到新冠肺炎疫情影響，出國旅遊成了奢望，警察積極參與防疫大作戰，其工作量及壓力都相對增加，蔡分局長為了慰勉公務家庭二頭燒的女性同仁，昨晚與分局20多位女性同仁，利用難得的悠閒時光相約至南洋料理餐廳茶敘，品嘗別具風味的越南茶點，感受出國旅遊的氣氛，紓解平日的疲勞與緊繃。

對於分局長的美意，女性同仁都非常享受，紛紛拋開忙碌的工作與煩惱，來參與活動分享工作與生活中的心得，精神與情緒獲得紓解，讓她們度過一個愉快的下午，可以回到職場與家庭繼續打拚。