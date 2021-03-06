感情觸礁坐水塔要跳樓 警救援喊話抱回女子阻憾事

台北市文山一警分局木新派出所，日前接獲報案轄內一名女子要跳樓輕生，員警立即抵達現場後發現該名女子已跨坐頂樓水塔揚言跳樓，員警與家屬趕緊向女子溫情喊話，趁女子逐漸放鬆戒備時，一舉上前將她抱離，成功阻止一樁憾事。

警方表示，當天夜間接獲報案後，巡邏警員李婕如、林李祐立即趕赴現場處理，抵達時只見高姓女子（26歲）已跨坐在頂樓水塔，員警與家屬先向高女溫情勸導，同時一邊聯繫消防隊，在一樓準備氣墊。

警方不斷安撫與了解緣由，原來高女因感情生變，一時無法釋懷，竟產生輕生念頭，所幸在現場人員一番的勸解下，高女激動的情緒才趨於平緩，警方見機不可失，從高女背後將其抱離開水塔，搶救她寶貴生命。