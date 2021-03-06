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感情觸礁坐水塔要跳樓 警救援喊話抱回女子阻憾事
台北市文山一警分局木新派出所，日前接獲報案轄內一名女子要跳樓輕生，員警立即抵達現場後發現該名女子已跨坐頂樓水塔揚言跳樓，員警與家屬趕緊向女子溫情喊話，趁女子逐漸放鬆戒備時，一舉上前將她抱離，成功阻止一樁憾事。
警方表示，當天夜間接獲報案後，巡邏警員李婕如、林李祐立即趕赴現場處理，抵達時只見高姓女子（26歲）已跨坐在頂樓水塔，員警與家屬先向高女溫情勸導，同時一邊聯繫消防隊，在一樓準備氣墊。
警方不斷安撫與了解緣由，原來高女因感情生變，一時無法釋懷，竟產生輕生念頭，所幸在現場人員一番的勸解下，高女激動的情緒才趨於平緩，警方見機不可失，從高女背後將其抱離開水塔，搶救她寶貴生命。
警方呼籲市民，「念頭轉個彎，生命無限寬廣」、「路不是走到盡頭，而是該轉彎」，自殺不能解決問題。如發現親友有自殺傾向或行為，除撥打110 報案專線通報外，可善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995、生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以幫助自己及親友安渡難關。
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