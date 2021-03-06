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中市小貨車、轎車相撞駕駛均有過失 一人昏迷生命垂危
小貨車司機陳男昨天深夜駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救，2人酒測值為零，警方查出陳男未依規定讓車，而賴男未注意車前狀況。
台中市警六分局查出，昨天深夜11時52分，小貨車駕駛陳男（27歲）駕車沿中市西屯區朝馬路內側車道左轉安和路往協和南巷方向行駛，而賴男（30歲）駕駛自小客車沿朝馬路直行往環中路方向，2車在朝馬路與安和路口嚴重碰撞。
小貨車及自小客車毀損嚴重，2車的車頭變形全毀，現場散落車體零件碎片，而陳男昏迷受困在車上、賴男的手及胸部挫傷，經民眾報警，警消及轄區員警迅速趕到，以破壞器材救出已昏迷的陳男，將陳、賴送醫急救。
警方初判肇事原因，認陳姓駕駛未依規定讓車、賴姓駕駛未注意車前狀況，而2人並未飲酒，全案由警方持續調查。
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