快訊

再有創舉！毅力號首次在火星上行駛 33分鐘走6.5公尺

思念莊凌芸親姊曬對視照悲喚「想妳了」：有空到我夢裡走走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市小貨車、轎車相撞駕駛均有過失 一人昏迷生命垂危

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

小貨車司機陳男昨天深夜駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救，2人酒測值為零，警方查出陳男未依規定讓車，而賴男未注意車前狀況。

台中市警六分局查出，昨天深夜11時52分，小貨車駕駛陳男（27歲）駕車沿中市西屯區朝馬路內側車道左轉安和路往協和南巷方向行駛，而賴男（30歲）駕駛自小客車沿朝馬路直行往環中路方向，2車在朝馬路與安和路口嚴重碰撞。

小貨車及自小客車毀損嚴重，2車的車頭變形全毀，現場散落車體零件碎片，而陳男昏迷受困在車上、賴男的手及胸部挫傷，經民眾報警，警消及轄區員警迅速趕到，以破壞器材救出已昏迷的陳男，將陳、賴送醫急救。

警方初判肇事原因，認陳姓駕駛未依規定讓車、賴姓駕駛未注意車前狀況，而2人並未飲酒，全案由警方持續調查。

小貨車司機陳男駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救。圖／民眾提供
小貨車司機陳男駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救。圖／民眾提供
小貨車司機陳男駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救。圖／民眾提供
小貨車司機陳男駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救。圖／民眾提供
小貨車司機陳男駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救。圖／民眾提供
小貨車司機陳男駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出已昏迷的陳男，而賴男身體也挫傷，經送醫搶救。圖／民眾提供

車道 酒測

延伸閱讀

中市百名經典女性 盧秀燕贈玫瑰與麵包

追違規車輛 淡水22歲警迴轉未注意被轎車撞飛幸無礙

駁王美花藻礁公投過恐多燒煤 中市環局：不應威脅

嘉義縣快速公路工程防撞車遭撞 轎車女駕駛送醫搶救

相關新聞

海端站道班工公祭 家屬討真相

台鐵海端站上個月發生二死一傷工安意外，死者之一的領班潘志宏告別式昨天舉行。台鐵局代理局長祁文中也參與公祭儀式，不過，家屬...

嘉義搜山 驚見斷腳狗、山羊屍

嘉義縣梅山鄉與雲林縣交界龍眼林山區，常有山友聽到犬隻哀嚎，家畜疾病防治所會同山友搜山，發現九成以上犬隻被山豬吊夾到殘廢，...

中市小貨車、轎車相撞駕駛均有過失 一人昏迷生命垂危

小貨車司機陳男昨天深夜駕車沿朝馬路內側車道左轉安和路，撞上賴男駕駛的自小客車，小貨車翻覆陳受困車上，經警消以破壞器材救出...

廣角鏡／中捷反恐演練逼真

台中捷運昨天在市政府站實施反恐維安及多重災害演練，保安警察大隊特勤中隊、刑事局偵五大隊演練模擬攻堅情境，民眾遭匪徒持突擊...

改寫愛車電腦程式竟害引擎故障 他噴漆報復遭業者反告

桃園中壢29歲楊姓男子去年底到車廠改車，豈料電腦程式改寫後，車子上路不久便引擎故障。店家堅稱改寫電腦沒保固，不願支付高額...

神奇貨車走鋼索！超強司機都不知是如何開上去

雲林縣土庫鎮今天演出一樁超不可思議的驚險意外，一輛貨車不知如何開到一條固定電桿的鋼索上，人車斜吊在鋼索，也沒有翻車，路過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。