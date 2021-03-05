聽新聞
test
0:00 / 0:00
改寫愛車引擎電腦程式竟故障 他噴漆報復遭業者反告
桃園中壢29歲楊姓男子去年底到車廠改車，豈料電腦程式改寫後，車子上路不久便引擎故障。店家堅稱改寫電腦沒保固，不願支付高額賠款，楊男氣炸將車停在該店門口，還漆上「寫爆引擎不負責」等字抗議。此舉引來店家不滿，向警方報案，中壢警方已將此案依妨害自由罪嫌送辦。
楊男日前在爆料公社發文表示，自己去年底到桃園一間車廠改寫二階電腦，結果剛改完車，第二個禮拜高速巡航時，引擎就發生故障，拆開引擎蓋後，發現不僅活塞變形、缸壁刮傷，渦輪排葉、排氣管也變得灰白，一顆要價30萬的引擎完全報廢，讓他憤而向店家理論。
店家回應改寫二階電腦並無保固，原先也釋出善意願意賠15萬，結果後續不了了知，讓楊男怒火中燒，將愛車噴上「寫爆引擎不負責」等字，就停在店家門口，而店家也不甘示弱，向警方報案，提告楊男妨害自由。
大崙派出所所長許天瑜表示，警方已通知楊男到案說明，全案將移送桃園地檢署偵辦，呼籲民眾遇到衝突時應理性溝通，別以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言