改寫愛車引擎電腦程式竟故障 他噴漆報復遭業者反告

桃園中壢29歲楊姓男子去年底到車廠改車，豈料電腦程式改寫後，車子上路不久便引擎故障。店家堅稱改寫電腦沒保固，不願支付高額賠款，楊男氣炸將車停在該店門口，還漆上「寫爆引擎不負責」等字抗議。此舉引來店家不滿，向警方報案，中壢警方已將此案依妨害自由罪嫌送辦。

楊男日前在爆料公社發文表示，自己去年底到桃園一間車廠改寫二階電腦，結果剛改完車，第二個禮拜高速巡航時，引擎就發生故障，拆開引擎蓋後，發現不僅活塞變形、缸壁刮傷，渦輪排葉、排氣管也變得灰白，一顆要價30萬的引擎完全報廢，讓他憤而向店家理論。

店家回應改寫二階電腦並無保固，原先也釋出善意願意賠15萬，結果後續不了了知，讓楊男怒火中燒，將愛車噴上「寫爆引擎不負責」等字，就停在店家門口，而店家也不甘示弱，向警方報案，提告楊男妨害自由。

大崙派出所所長許天瑜表示，警方已通知楊男到案說明，全案將移送桃園地檢署偵辦，呼籲民眾遇到衝突時應理性溝通，別以身試法。