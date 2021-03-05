神奇貨車走鋼索！超強司機都不知是如何開上去

雲林縣土庫鎮今天演出一樁超不可思議的驚險意外，一輛貨車不知如可開到一條固定電桿的鋼索上，人車斜吊在鋼索，也沒有翻車，路過的人無不駐足拍下這前所未見的神奇畫面，司機一直在車內無法下車，直到有人報警，請吊車和堆高機協助，且經過精心計算重量後，才安然讓人車脫險。

「我都不知車子是如何爬上鋼索的！」孫姓機械技師今天開車要到一家機械廠，因對路不熟，開到機械廠附近的彎道時，一轉彎車子竟開上固定電桿的鋼索，他嚇了一跳，不知發生了什麼事，從車窗探頭一看，人已高掛半空。

車子很神奇的走鋼索不打緊，讓人費解的是車子斜掛在鋼索上竟不會翻車，孫姓駕駛說，他學機械的，對平衡很有概念，當時他被高掛半空很害怕，還是得鎮靜以對，他不敢動，因重量稍有偏差，必會人車落地。

孫姓司機坐在車內用手機向人求救，許多路人紛紛用手機拍下，並對車子如何爬上鋼索深感不解，有人不禁喊問司機到底怎麼回事，司機自己也不清楚。

車子斜掛鋼索約半小時，警方獲報趕到，深感驚訝，為了人車安全，趕緊請來吊車協助，由於貨車卡在細細鋼索上，稍微一動恐有翻車之虞，連吊車司機也費了一番功夫，並請來推高機幫忙，才將貨車吊下來，人車安全脫困。

調閱附近監視器，清楚拍下當時貨車直接開上鋼索，停掛在鋼索上，讓人嘖嘖稱奇。當時看到人車高掛的土庫鎮民林家良說，無法想像那麼重的車子開上細細鋼索上，竟能安然無事，的確是老天保佑。