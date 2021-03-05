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國小童父被法院禁制進小學 竟翻牆闖入遭制伏請離
新北市一間國小昨天中午11時許驚傳遭不明男子翻牆闖入，校方獲報後立即尋獲該名男子並壓制，一問之下才發現原來男子是校內兒童的家長，因故遭法院禁制入校，才會翻牆入內想尋求校方協助；警方則表示，接獲校方報案後便立即派人前往，目前已加強校園周邊環境巡視，至於闖入男子部分，需待其配偶到案說明男子是否違反法院禁令後，再依法處理。
據了解，該男先前因家暴通報，被法院禁制進入校園，但他卻在昨天中午上學時間趁人不注意時，翻牆闖入校園，跑到輔導室。校方發現校園被入侵後，立即通報轄區警方到場處理，並迅速尋獲該男，將其制伏後待警方到場處理，男子供稱，他是因為被法院禁制入校，又想尋求學校協助，才會闖入校園。
事後校方宣導全校師生注意可疑人士，並請轄區派出所協助，加強校園周邊巡查密度。警方表示，昨天接獲報案後，便立即派人前往協助，由於不清楚男子此舉是否已違反法院禁令，需待其配偶到警局說明後，再依法處理。
新北市教育局回應，案發後已督請校方於上、放學時段加強巡視校區周邊環境；並要求學校家長應循合法管道進出入學校以確保學生在校人身安全，如有需求應循社政支援體系協助，以落實校園安全維護工作。
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