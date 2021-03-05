快訊

貿易商「1斤10元」低價買鳳梨？ 屏東農民：絕不賤價賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小童父被法院禁制進小學 竟翻牆闖入遭制伏請離

聯合報 / 記者柯毓庭江婉儀／新北即時報導

新北市一間國小昨天中午11時許驚傳遭不明男子翻牆闖入，校方獲報後立即尋獲該名男子並壓制，一問之下才發現原來男子是校內兒童的家長，因故遭法院禁制入校，才會翻牆入內想尋求校方協助；警方則表示，接獲校方報案後便立即派人前往，目前已加強校園周邊環境巡視，至於闖入男子部分，需待其配偶到案說明男子是否違反法院禁令後，再依法處理。

據了解，該男先前因家暴通報，被法院禁制進入校園，但他卻在昨天中午上學時間趁人不注意時，翻牆闖入校園，跑到輔導室。校方發現校園被入侵後，立即通報轄區警方到場處理，並迅速尋獲該男，將其制伏後待警方到場處理，男子供稱，他是因為被法院禁制入校，又想尋求學校協助，才會闖入校園。

事後校方宣導全校師生注意可疑人士，並請轄區派出所協助，加強校園周邊巡查密度。警方表示，昨天接獲報案後，便立即派人前往協助，由於不清楚男子此舉是否已違反法院禁令，需待其配偶到警局說明後，再依法處理。

新北市教育局回應，案發後已督請校方於上、放學時段加強巡視校區周邊環境；並要求學校家長應循合法管道進出入學校以確保學生在校人身安全，如有需求應循社政支援體系協助，以落實校園安全維護工作。

小學示意圖。圖／ingimage
小學示意圖。圖／ingimage

教育局

延伸閱讀

報案槍擊嚇壞警 資深鑑識一「洞」識端倪：彈珠打的

承認部分犯行 新北市議員曾煥嘉300萬交保

員警難處理 藍委促立跟蹤騷擾防治法規範

活化台東大學泳池 縣府：明年夏天可啟用開放

相關新聞

桃園男酒醉超脫序！派出所當眾拉屎 發狂咬員警

桃園何姓男子酒醉鬧事被警方帶回，竟又在派出所內大吵大鬧，甚至直接便溺在褲子上，導致全身散發惡臭，杜姓員警依法對他管束時，...

國小童父被法院禁制進小學 竟翻牆闖入遭制伏請離

新北市一間國小昨天中午11時許驚傳遭不明男子翻牆闖入，校方獲報後立即尋獲該名男子並壓制，一問之下才發現原來男子是校內兒童...

驚呆！餐廳瓦斯桶突噴火 老闆徒手拖屋外關閉解危機

彰化縣花壇鄉1家海產快炒店，老闆與兒子疑在更換瓦斯桶不慎，調整器螺絲鬆脫，瓦斯桶突然噴火，老闆為避免危及店內客人，將整桶...

藝人黃豪平網購魔術道具被騙7千 業餘魔術師涉案被逮

藝人黃豪平上網花大錢買魔術道具，卻收到低價3C產品被騙7700元；刑事局查出蘇姓、譚姓男子涉嫌以三方手法向黃等18人騙走...

老翁慘遭貨車後照鏡刺入脖子滿地血 休假消防員幫搶救

桃園市83歲江姓老翁今上午和1輛貨車相撞，左耳後方脖子慘遭金屬尖銳物刺入，現場血流如注、傷勢嚴重，正巧1名休假中的消防員...

追違規車輛 淡水22歲警迴轉未注意被轎車撞飛幸無礙

新北市淡水警分局賢孝派出所王姓員警今天中午12時許巡邏時，在淡金路四段上與一輛轎車發生擦撞，王員被撞飛後倒地失去意識，送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。