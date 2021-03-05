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桃園男酒醉超脫序！派出所當眾拉屎 發狂咬員警

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園何姓男子酒醉鬧事被警方帶回，竟又在派出所內大吵大鬧，甚至直接便溺在褲子上，導致全身散發惡臭，杜姓員警依法對他管束時，何又失控咬傷他左手，種種脫序行為鬧得人仰馬翻，直到隔天酒醒才知闖禍，警方將他依法送辦，檢方偵結依傷害嫌起訴他。

檢警調查，何男（40歲）去年11月14日傍晚6點多，因為在外酒醉鬧事被帶回平鎮派出所，但何不配合還直接在值班台一旁隨地大小便，員警隨即依警職法予以實施保護管束。

但何因為喝的太醉，明知現場1名杜姓員警正執行勤務，竟趁著對他保護管束時，朝杜的左手用力咬了一口，導致杜左手受傷留下齒痕。

由於何在派出所內大肆胡鬧，大小便散發難聞臭味，警方還得花費時間清理、帶何到浴室內清洗等，隔天何酒退才知鬧事闖禍，仍被依妨害公務等罪嫌送辦。

檢方訊時，何坦承不諱，杜姓警員也指證歷歷，並提出左手遭咬傷的驗傷證明，另派出所內監視器也拍下過程。檢方認為，何同時涉犯妨害公務、傷害等罪嫌，2罪想像競合，偵結從重依傷害罪嫌起訴他。

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何男酒醉在平鎮派出所拉屎，還咬傷杜姓員警左手，檢方依傷害罪嫌起訴他。記者曾健祐／翻攝
何男酒醉在平鎮派出所拉屎，還咬傷杜姓員警左手，檢方依傷害罪嫌起訴他。記者曾健祐／翻攝

妨害公務 監視器 傷害罪

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