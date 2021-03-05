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驚呆！餐廳瓦斯桶突噴火 老闆徒手拖屋外關閉解危機

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉1家海產快炒店，老闆與兒子疑在更換瓦斯桶不慎，調整器螺絲鬆脫，瓦斯桶突然噴火，老闆為避免危及店內客人，將整桶瓦斯拖出餐廳外將瓦斯關閉因此手燙傷，送醫住院治療中，幸好沒有生命危險。

大馬路上瓦斯桶噴火的驚險場面發生在上月27日傍晚，57歲徐姓老闆徒手關瓦斯的影像畫面今天曝光，畫面中看見有人奪門而出，沒多久店內冒出火光，接著1名男子拉出冒火的瓦斯桶到馬路邊，隔著抹布直接伸手將噴火的瓦斯桶開關關掉，火勢才控制。

彰化縣消防局花壇消防分隊指出，消防人員抵達現場時已無火源，將2名受到灼傷的男子送往彰化基督教醫院急診救護，起火原因仍待鑑定調查。

彰基指出，2名燒燙傷傷患中57歲男子臉部、雙手等處2度灼傷，燒燙傷面積約6%，另名30歲男子燒燙傷面積為12%，目前都還在彰基燒燙中心醫治。

資深瓦斯行業者指出，這家海鮮業者算是應變快，通常會發生這樣的意外是因瓦斯開關旁調整器螺絲未鎖牢而漏瓦斯，火源瞬間從螺絲嘴口噴出火苗，一般馬上關掉瓦斯開關，並用沾溼抺布蓋住噴火處，讓瓦斯桶離開密閉空間避免引發氣爆，就能撲滅火苗。

彰化花壇一家餐廳瓦斯突然冒出火苗，老闆趕緊將瓦斯桶拉到戶外。記者林敬家／翻攝
彰化花壇一家餐廳瓦斯突然冒出火苗，老闆趕緊將瓦斯桶拉到戶外。記者林敬家／翻攝
彰化花壇一家餐廳瓦斯突然冒出火苗，老闆趕緊將瓦斯桶拉到戶外，經過的車輛嚇了一跳。記者林敬家／翻攝
彰化花壇一家餐廳瓦斯突然冒出火苗，老闆趕緊將瓦斯桶拉到戶外，經過的車輛嚇了一跳。記者林敬家／翻攝

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