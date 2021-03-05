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藝人黃豪平網購魔術道具被騙7千 業餘魔術師涉案被逮

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

藝人黃豪平上網花大錢買魔術道具，卻收到低價3C產品被騙7700元；刑事局查出蘇姓、譚姓男子涉嫌以三方手法向黃等18人騙走10萬元，昨天拘提依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送，檢方複訊後命蘇限制住居，譚被請回。

據調查，29歲蘇姓男子是業餘魔術師，前年初起在臉書二手商品社團以暱稱「黃倖仁」帳號，販賣樂器、魔術道具、手機配件等。同年10月及去年5月，黃豪平訂購魔術道具分別匯款7千、700元，卻收到廉價手機殼及USB傳輸線。

警方查出，蘇採三方詐騙手法，假意賣高價商品給甲方，再向乙方購買低價商品，指示甲匯款給乙、乙出貨給甲，接著向乙謊稱不慎多匯款，請乙退回溢付款項，匯至27歲譚姓男子的帳戶；甲收到與約定不符商品報案，乙涉及詐騙被列警示帳戶，雙雙受害。

黃豪平被騙後將過程編進脫口秀橋段自嘲，在臉書自曝受騙。蘇竟以「黃倖仁」帳號到黃豪平的臉書留言調侃，稱「沒抓到我才被騙兩次」，還留下黃豪平的手機號碼給其餘被害買家；黃接到買家來電質疑詐騙不堪其擾，今年1月赴刑事局報案。

刑事局偵二大隊第三隊追查，昨天在新北市拘提蘇、譚，蘇坦認行騙，譚則稱蘇欠他錢，因此提供帳號供匯款，對詐騙不清楚。

警方查扣蘇的手機，發現存有「黃倖仁」臉書畫面，另查出譚多次領出贓款面交蘇，1年多來涉案18件得手10萬元，共35名買家及不知情賣家受害。

蘇姓男子上網賣魔術道具，涉嫌以三方詐騙手法向藝人黃豪平騙走7700元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
蘇姓男子上網賣魔術道具，涉嫌以三方詐騙手法向藝人黃豪平騙走7700元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／翻攝
蘇姓男子上網賣魔術道具，涉嫌以三方詐騙手法向藝人黃豪平騙走7700元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／攝影
蘇姓男子上網賣魔術道具，涉嫌以三方詐騙手法向藝人黃豪平騙走7700元，被刑事局拘提移送。記者李奕昕／攝影

詐騙 贓款

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