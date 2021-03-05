他誘拐13歲女國中生換SIM卡匿蹤 還帶回家性侵

高雄曾姓男子去年透過網路，認識就讀國中的13歲女學生，並誘拐逃家，指導換掉手機SIM卡、制服，避免被追蹤。示意圖／Ingimage

高雄曾姓男子去年透過網路，認識在嘉義市就讀國中的13歲女學生小美(化名)，並誘拐逃家，指導換掉手機SIM卡、制服，避免被追蹤，再由友人騎車載到嘉縣竹崎租屋處發生性關係，家屬報案後警方日夜查緝找到小美，檢訊後依略誘罪、對未滿14歲男女性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，20歲曾姓男子去年2月透過網路，認識住嘉義縣13歲國中女生小美，雙方網路聊天成為男女朋友，去年底小美與家人吵架後，曾告知可離家出走，並和吳姓友人商議如何幫助小美逃家。

去年2月18日，小美穿著學校運動服騎腳踏車出門，將車停在家門外巷口，隨即搭乘計程車到嘉義市大同路，再依曾男電話指示，到附近廟宇和吳男會合，並更換衣物、丟棄原使用手機SIM卡，改裝上吳為她申辦的新SIM卡，再由吳男騎機車載她到竹崎和曾姓男子會合。

因小美當天未到校、校方連絡後，家屬在巷口發現小美腳踏車，當天下午報警協尋。

嘉義縣水上分局立即成立專案小組，透過交叉比對，找到小美所搭乘計程車，循線追蹤查緝，隔天在竹崎灣橋村曾男租屋處找到小美，並將曾男、吳男、小美帶回訊問。

曾、吳二人否認犯行，都辯稱只是要協助對方幫助小美，曾還指「小美自己爬到他身上」，小美坦承住宿期間和曾男發生性關係，家屬立即帶她驗傷提告，檢察官訊後依照略誘罪，和未滿14歲男女性交罪提起公訴。