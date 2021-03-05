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老翁慘遭貨車後照鏡刺入脖子滿地血 休假消防員幫搶救

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市83歲江姓老翁今上午和1輛貨車相撞，左耳後方脖子慘遭金屬尖銳物刺入，現場血流如注、傷勢嚴重，正巧1名休假中的消防員廖偉霖經過，立刻和到場消防同仁投入救援，協助幫江翁包紮止血，所幸他生命跡象穩定送醫治療中。

桃園消防分隊指出，今上午獲報力行路有1件車禍，江姓老翁騎機車和另1輛貨車相撞，現場有大量血跡，到場發現江左耳後方脖子處，遭貨車後照鏡突出的金屬刺入，傷勢相當嚴重必須立刻送醫。

當時隊員廖偉霖休假經過，打算到汽車保養廠時目睹事故，又見老翁陳色痛苦、滿地血跡，雖然當時消防車已抵達，但仍下車幫忙救援，依序固定江的頭部、評估傷勢，並連同將刺入的後照鏡鋸下後包紮一併送醫。

桃園分隊長蕭雲澤說，由於江翁脖子處遭穿刺傷，不能貿然拔除，先予以止血固定穿刺物，所幸江生命跡象穩定，另外廖偉霖平常熱心助人，具有高級救護技術員證照，去年也曾將6名OHCA（到院前心肺功能停止）患者搶救回來。

江翁脖子慘遭貨車後照鏡的金屬物刺入。圖／消防提供
江翁脖子慘遭貨車後照鏡的金屬物刺入。圖／消防提供
休假中的隊員廖偉霖目睹事故，立刻投入搶救。圖／消防提供
休假中的隊員廖偉霖目睹事故，立刻投入搶救。圖／消防提供

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