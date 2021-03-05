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追違規車輛 淡水22歲警迴轉未注意被轎車撞飛幸無礙
新北市淡水警分局賢孝派出所王姓員警今天中午12時許巡邏時，在淡金路四段上與一輛轎車發生擦撞，王員被撞飛後倒地失去意識，送醫後恢復意識，左手腳與左臉出現擦挫傷，暫無大礙轉普通病房。
據了解，22歲的王姓員警為警專37期畢業，甫自警校畢業未滿半年。今天中午他執行巡邏勤務時，在淡金路四段聖約翰科技大學前發現一輛機車違規迴轉，便跟著迴轉準備攔車盤查，未料此時46歲張女恰好開車經過淡金路四段往淡水方向，王員未注意到張女經過，迴轉後兩人撞上，王倒地失去意識。
警方獲報後立即派人前往指揮交通，並將王員送醫，所幸送醫後王恢復意識，目前左手腳與左臉出現擦挫傷，轉普通病房治療觀察中。淡水警分局長黃南山第一時間得知消息後，也立即前往病房探視。
警方表示，全案已依規定處理中，將釐清詳細車禍肇事責任。
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