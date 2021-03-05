大貨車載運金屬彈簧圈灑路面 多輛汽車車輪遭殃警開罰

屏東一名劉姓男子（38歲）日前駕駛一輛大貨車，行經屏東市和生路一段與頂宅街口附近，疑似未綁好車上運載的貨物，導致金屬彈簧圈散落路面，造成多輛車路過此處，車輪遭刺破。事後受害車主拍照PO網，將行車紀錄器畫面供警方追查。當晚警方找到劉男，並依法開罰，後續也需賠償9名車主損失。

劉男3日傍晚6時許，駕駛一輛運載零件的大貨車，行經屏東市和生路一段與頂宅街口附近，疑似未綁好車上運載的貨物，導致金屬彈簧圈散落路面，造成後方多輛路過此路段的車主，車輪遭刺破。

事後受害車主發現輪胎受損，拍照PO網，並提醒路過民眾要注意，與此同時也將行車紀錄器畫面供警方追查。

警方獲報後，立即通報道路養護單位清理路面，並在3日晚上，通知劉男到案說明。劉男也向警方坦承疏忽，並表示願意賠償受害車主。